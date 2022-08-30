المزيني: استحداث وظيفة «فني كفاءة مياه» يخدم رؤية الكويت

وطن النهار

اعتبر رئيس جمعية المياه الكويتية د. صالح المزيني ان مقترح إدراج وظيفة الكفاءة المائية بديوان الخدمة المدنية يمثل استحداث لوظيفة مستدامة تخدم رؤية الكويت 2035، جاء ذلك خلال استقبال رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة عبير الدعيج بمكتبها لوفد خبراء جمعية المياه برئاسة د. المزيني ود. منى الرز نائب رئيس الجمعية والمستشار الاعلامي للجمعية د. سلمان العسعوسي وعبدالله المشعل عضو الجمعية. وبهذا الخصوص، أوضح المزيني ان «جمعية المياه تقدمت لديوان الخدمة بطلب استحداث وظيفة الكفاءة المائية فضلا عن مقترح تقديم برنامج تدريبي ينتهي بالتوظيف تحت مسمى «فني كفاءة مياه» الامر الذي يحقق مكاسب تتعلق بكفاءة المياه في دولة الكويت»، مشيرا الى ان «هذه الوظيفة تعتبر الاولى من نوعها في المنطقة العربية وتأتي في سياق توجه مجلس الوزراء في تعزيز منظومة الأمن المائي في دولة الكويت»، لافتا الى أهمية هذه الوظيفة، ومؤكداً على انه «تم وضع الجوانب الفنية والمنهجية والاكاديمية والتعليمية المتعلقة بالوظيفة بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحيث يمنح الفني المتدرب شهادة دبلوم ومدة الدراسة سنتان».

وفي هذا السياق، أشادت رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة عبير الدعيج «بالجهود التي تبذل من قبل منظمات المجتمع المدني ومنها جمعية المياه الكويتية في رفع الوعي المائي بين فئات المواطنين والمحافظة على المياه وهذا تماشيا مع توجيهات الدولة في المحافظة على المياه وإقرار سياسة منظومة الامن المائي»، مؤكدة أنها «المرة الأولى في تاريخ الديوان التي تقوم فيها جمعية نفع عام بتقديم مقترح يتماشى مع توجيهات الدولة ويدعم جهودها بهذا الخصوص».

من جانبه، أكد المستشار الإعلامي لجمعية المياه الكويتية د. سلمان العسعوسي على «أهمية هذه الوظيفة والتي تقع ضمن اهتمامات الدولة في المحافظة على المياه وفي دعم جهود الجهات المعنية من أجل مواجهة التحديات المستقبلية تجاه كفاءة المياه وتحقيق رؤية كويت جديدة 2035»، مضيفًا بأن «الوظيفة هي استراتيجية لادارة واستعمال المياه بطريقة مستدامة مع تشجيع ثقافة استعمال المياه بحكمة وتقليل الهدر». وفي ختام الزيارة أثنى المزيني ووفد خبراء جمعية المياه على الجهود التي يبذلها رئيس الديوان ورؤساء الأقسام المشرفة على متابعة تعيين وتدريب الكوادر الوطنية وتقديم كل ما من شأنه توفير الوظيفة المناسبة لمستحقيها ومعالجة قضايا البطالة ما بين الشباب الكويتي ودعم جهود الدولة في هذا المجال.

