السلطان: صرف «بدل شاشة» لمعلمي «تميز»

وطن النهار

طالب الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان جميع مديري عموم المناطق التعليمية ومدير التعليم الديني بموافاته وبصفة عاجلة، بأسماء جميع أعضاء الهيئة التعليمية الذين تم تطبيق برنامج (تيمز) عليهم حتى يتسنى لقطاع الشؤون الإدارية صرف البدل لهم. وجاء ذلك بناء على الطلب الذي سبق وأن تقدمت به جمعية المعلمين بصرف بدل الشاشة للمعلمين خلال فترة التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا، وقد أكدت إدارة الفتوى والتشريع أحقية مطالب الجمعية التي جددت مطالبها بسرعة الصرف. من جانبه أشاد رئيس الجمعية حمد الهولي بتفهم إدارة الفتوى والتشريع لمطالبها بالحق المشروع للمعلمين وباتخاذ وزارة التربية الخطوات العاجلة لصرف بدل الشاشة، مؤكدا حرص مجلس إدارة الجمعية في التأكيد على حقوق أهل الميدان المستحقة والمشروعة وتعزيز مكتسباتهم.