إغلاق 5 سراديب مخالفة في الجهراء

وطن النهار

كشف رئيس فريق طوارئ فرع بلدية محافظة الجهراء ثويني المطيري، عن تمكن الفريق من إغلاق 5 سراديب مخالفة للقانون، وتحرير محاضر بالمخالفة لـ5 سراديب أخرى تمهيداً للكشف اللاحق عليها. وقال المطيري خلال الجولة الميدانية التي قام بها الفريق يوم أمس على منطقة الجهراء الجديدة ضمن الحملة الرقابية للكشف على السراديب وأسطح المباني الاستثمارية المستغلة تجارياً، إن الفريق بإيعاز من مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي قام برصد عدد من السراديب المخالفة في المحافظة، وذلك بالرغم من قلة عدد العمارات الاستثمارية في المحافظة، ومع ذلك تم اكتشاف وجود حالات تتمثل باستغلال السراديب بشكل تجاري ومخالف. وأضاف أن الكثير من أصحاب تلك السراديب بادروا من أنفسهم بتعديل أوضاعهم بالإخلاء خصوصاً بعد أن تأكدوا من جدية البلدية في تطبيق القانون على من يخالفه، وبعد أن وصلت لهم أخبار تؤكد تكثيف الفرق المعنية لجولاتها الميدانية، مشيراً إلى أن «العديد منهم طلبوا إعطائهم مهلة إلى أن يقوموا برفع المواد والبضائع المخزنة في السراديب، ونقلها لمكان أخر». وأشار إلى أن السراديب التي تم إغلاقها كانت مستغلة كسوق مركزي، ولتخزين المواد الغذائية، إضافة للأصباغ، والعطورات، ومحل خياطة، منوهاً أن هناك 4 إخلاءات تمت بشكل طوعي بالتعاون مع أصحاب العقارات.