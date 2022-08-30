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ضبط وافد أدخل للبلاد 100 كيلو من المخدرات

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 30 أغسطس 2022

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مقيم قام بجلب 100 كيلو غرام من المواد المخدرة إلى البلاد من احدى الدول المجاورة تقدر قيمتها السوقية بنحو ربع مليون دينار كويتي، وتم تحويله والمضبوطات الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه. ووفق مصدر امني ان معلومات وردت الى رجال مكافحة المخدرات عن قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة حيث قام مؤخرا بإدخال كمية من المواد المخدرة وعليه قام رجال المكافحة بعمل التحريات اللازمة واستصدار إذن للقبض عليه، وتم تشكيل فرقة للقبض عليه حيث تمت عملية القبض وعثر بحوزته على المواد المخدرة وتمت احالته الى الجهات المختصة.


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