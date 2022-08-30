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وطن النهار

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«الإطفاء» سيطرت على «حريق برج الصفاة»


ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق نشب في ثلاثة محال لبيع الأقمشة في برج الصفاة. واوضحت الادارة ان ادارة العمليات المركزية تلقت بلاغاً فجر أمس الاثنين وعلى اثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز المدينة والهلالي وحولي وعند الوصول الى الموقع تبين ان الحريق في دور الميزانين ، هذا وقد باشرت فرق الإطفاء بمكافحة الحريق وتم اخماده واقتصرت الخسائر فقط على الماديات. هذا وقد باشرت فرق التحقيق والوقاية بعملها لمعرفة أسباب الحريق والكشف على الاشتراطات الوقائية.


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