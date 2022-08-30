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وطن النهار

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12 مخالفاً لـ «الآداب» وسارق حراس العمارات و«المتنكر» في قبضة الأمن

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 30 أغسطس 2022

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في ادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص من ضبط 12 شخصاً من مختلف الجنسيات لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية. كما قامت ادارة مباحث محافظة الاحمدي من ضبط شخص يقوم بانتحال صفة رجال المباحث وسرقة حراس العمارات السكنية ومطلوب لخمسة قضايا حيث تمت احالتهم لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. كما تمكن قطاع الأمن العام ممثلا في مديرية أمن محافظة الأحمدي من ضبط شخص وافد قام بالتنكر بلبس النساء في احد المجمعات التجارية بهدف سرقة احد محلات المجوهرات، حيث وعند الاشتباه به حاول الهرب وتمت السيطرة عليه واحالته لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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