12 مخالفاً لـ «الآداب» وسارق حراس العمارات و«المتنكر» في قبضة الأمن

وطن النهار

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في ادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص من ضبط 12 شخصاً من مختلف الجنسيات لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية. كما قامت ادارة مباحث محافظة الاحمدي من ضبط شخص يقوم بانتحال صفة رجال المباحث وسرقة حراس العمارات السكنية ومطلوب لخمسة قضايا حيث تمت احالتهم لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. كما تمكن قطاع الأمن العام ممثلا في مديرية أمن محافظة الأحمدي من ضبط شخص وافد قام بالتنكر بلبس النساء في احد المجمعات التجارية بهدف سرقة احد محلات المجوهرات، حيث وعند الاشتباه به حاول الهرب وتمت السيطرة عليه واحالته لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.