115 مرشحاً في اليوم الأول.. رقم قياسي

وطن النهار

سجل اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة رقما قياسيا بعد أن سجل 115 مرشحاً ومرشحة اسماءهم في إدارة الانتخابات.

وشهدت الإدارة اقبالاً واسعاً للترشح منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث أغلق الباب على ترشح 107 رجال و8 إناث من بينهم عدد كبير من النواب السابقين، ابرزهم رئيس مجلس الأمة الأسبق احمد السعدون، وخالد المونس، وأسامة الشاهين، وحمد المطر، وعيسى الكندري، وهشام الصالح، وبدر الحميدي، والصيفي الصيفي، وثامر السويط، فيما حضرت كتلة النواب الخمسة متضامنة للتسجيل وهم: حسن جوهر وبدر الملا ومهلهل المضف ومهند الساير وعبدالله المضف.

وتصدرت الدائرة الرابعة الرقم الأعلى لعدد المرشحين بـ 27 مرشحاً، تلتها الدائرة الثانية بـ 23 مرشحاً، وجاءت الدائرة الخامسة ثالثاً بـ 22 مرشحاً، فيما سجل في الدائرة الثالثة 18 مرشحاً، بينما جاءت الدائرة الأولى في المركز الأخير بـ 17 مرشحاً.

وأدلى عدد من المرشحين في الدوائر الخمس بتصريحات عقب الترشح في ادارة الانتخابات، حيث وصف مرشح الدائرة الثالثة احمد السعدون اجراءات الانتخابات الخالية بـ«غير المسبوقة» وأهمها وقف الطواف في الوزارات معربا عن شكره اولا الى سمو رئيس مجلس الوزراء والشكر موجه بالأساس للخطاب التاريخي لسمو الأمير الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد.

وأكد السعدون ان الخطوات التي اعقبت الخطاب غير مسبوقة خاصة فيما يتعلق منها بتنفيذ ما ورد في الخطاب التاريخي والذي فيه مطالبة للشعب الكويتي بان يحسن الاختبار وعلقت على ذلك بانه لا يمكن ان نطالب الناس بحسن الاختيار في ظل اوضاع لا يمكن قبولها مثل تدخل الحكومة في السماح لاعضاء سابقين او مرشحين بالطواف على الوزارات.

وأوضح السعدون ان الأمر الاخر انه لا يمكن اجراء الانتخابات في ظل اوضاع «مزورة» حيث قالت الحكومة في البيان اللي نسب اليها ان الجداول الانتخابية كانت مغايرة للحقيقة ومغايرة تعني مزورة وقالوا سنغير هذا الأمر بقرار من مجلس الوزراء وهو لا يملك ذلك.

من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة خالد المونس ان «المجلس المقبل هو اهم مجلس في تاريخ العمل لضرورة المرحلة، المسؤولية الآن امام الشعب لاختيار المجلس، وعموما نمر بمرحلة انتقالية».

وأضاف المونس انه في المجالس السابقة عطلت التنمية والوطن دفع الضريبة وعموما السباق الانتخابي منافسة والناخب واعٍ ويميز بين الغث والسمين.

وبخصوص الرئاسة رد المونس ان موضوع الرئاسة لم يبحث، ومصلحة الكويت فوق اي اعتبار، وبعد النتائج سيبحث الأمر. من جانبه، قال مرشح الدائرة الأولى عيسى الكندري اننا عدنا للشعب ليقول كلمته بعد قرار سمو الأمير بحل المجلس الذي يصب في مصلحة البلاد، متطلعا الى مرحلة من التعاون والانجاز لمعالجة الملفات العالقة والتعاون وفق المادة 50.

أما مرشح الدائرة الثالثة حمد العليان فقد قال ان المرحلة الراهنة تعتبر انتقالية خصوصا بعد خطاب سمو الأمير المنصف وما حمله من مضامين وتعهدات، مؤكدا أننا نعيش اجواء ايجابية. وقال مرشح الدائرة الثانية بدر الحميدي ان القيادة السياسية حين اعتمدت قرار التصويت بالبطاقة المدنية كان ذلك لصالح البلد والمواطنين والديموقراطية في الكويت، موضحا انها تعطي حق الانتخاب لجميع المواطنين حيث كان بعضهم يحجب عن التسجيل خلال الانتخابات السابقة. من ناحيته، تعهد عضو كتلة النواب الخمسة حسن جوهر بالاستمرار على النهج الاصلاحي الذي حقق جميع المكتسبات الحالية والذي جاء على مدى عام ونصف العام من العمل المتواصل لأعضاء الكتلة وفق مواقف ثابتة.

وبين جوهر ان وجود اعضاء الكتلة معا هو رسالة باستمرارية هذا النهج الذي يحقق مصالح الشعب الكويتي.

من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة الصيفي الصيفي: «ان عمل نواب مجلس 2020 توج بالخطاب التاريخي لسمو الأمير والذي ألقاه سمو ولي العهد وهو نبراس للعمل السياسي»، مضيفا ان «الكويت بيد ابناء الشعب الذي حضهم سمو الأمير على حسن الاختيار». وحمل الصيفي الحكومة مسؤولية عدم اصدار مرسوم ضرورة لتحقيق العدالة بين الدوائر الانتخابية، حيث قال: «من غير المعقول ان يكون عدد ناخبي دائرتنا الخامسة ربع مليون وهناك دائرة لم يتجاوز عدد ناخبيها 75 الفا». بدوره، اكد مرشح الدائرة الأولى علي الموسوي على «ضرورة تصحيح المسار ومعالجة تراكمات المرحلة السابقة»، مشددا على انه «لا يمكن ان نأخذ البريء بجريرة المذنب في قرار سحب الجنسية».

من جهته، قال مرشح الدائرة الخامسة مرزوق الحبيني اننا واثقون بأننا في بداية الانطلاق نحو مرحلة جديدة صاحب القرار فيها هو المواطن الكويتي.

بدوره قال مرشح الدائرة الرابعة ثامر السويط «ترشحت رسميا عن دائرة الثبات والكرامة»، مشيرا الى اننا «نعيش اياما مهمة تفصلنا بين مرحلة طويت بفضل الله والشعب والقيادة السياسية، والمرحلة القادمة مرحلة تفاؤل وينتظرنا مشروع نهضوي». من جهته، شدد مرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد على ضرورة اعادة توزيع الدوائر الانتخابية وتحقيق العدالة للمرشحين، مبينا انه لا يمكن ان دائرة بـ 250 الف ناخب وأخرى بـ 90 ألفاً وينجح منهم العدد نفسه.

وقال: ان الحكومة غير جاهزة لتنظيم الانتخابات وليس لديها برنامج، فالمرشح اليوم لا يعرف اسماء الناخبين في دائرته.

وطالب مرشح الدائرة الخامسة الدكتور صالح الشلاحي المواطنين بالتفاؤل، وقال: «الأمور كلها طيبة»، معبرا عن سعادته بالمشاركة في العرس الديموقراطي.

وأضاف: «انه لا يوجد اي عائق من ترشحي وقيدي الانتخابي سليم، والقضية منظورة امام القضاء ونحن نثق به والأمور طيبة». بدوره، قال مرشح الدائرة الثانية عبد الوهاب العيسى «بدأنا نتلمس التفاؤل والأمل لدى الناس»، داعيا الناخبين للمشاركة جميعا في الانتخابات القادمة لأنها تاريخية، مبينا ان «جميع ما يثار في شأننا يهدف الى التشويش على العملية الانتخابية». وأكد مرشح الدائرة الأولى عادل الدمخي على «ضرورة وجود رؤية اصلاحية حقيقية في المرحلة المقبلة»، وقال: «بناء على ما نراه من وعي شعبي سيكون المجلس القادم اصلاحيا»، مبديا استعداده لمد يد التعاون في طريق الاصلاح وتغيير النهج».

وأعرب مرشح الدائرة الرابعة سالم الجارالله الحسيني عن ثقته بحسن اختيار الشعب في الانتخابات المقبلة.

وأشار مرشح الدائرة الثالثة محمد الجوعان، الى ان البرلمان بنجاحاته واخفاقاته هو بوابة الأمل لأي اصلاح سياسي او اقتصادي او رياضي.

من جانبه، شدد مرشح الدائرة الثالثة هشام الصالح على ضرورة الهدوء والاستقرار السياسي من اجل التنمية، فما شهدناه من تجاذبات في المرحلة الماضية يجب ان ينتهي ولابد من حوار بين السلطتين والتعاون بينهما، وتابع: «نحن امام مشهد جديد ليس لنا الا ان نتفاءل فيه»، داعيا الى «التحقق من مصادر ثروة النواب ولا بأس ان ابدأ بنفسي وأسرتي». من جهتها، قالت مرشحة الدائرة الانتخابية الأولى غدير اسيري: سأتبنى موضوع الحريات لأهميته الكبرى خاصة اننا نعيش مرحلة مهمة، بالاضافة الى كل متطلبات المواطن الكويتي.

وتوقعت اسيري وصول 5 مرشحات الى عضوية مجلس الأمة وعودة حميدة للمرأة الى قاعة عبدالله السالم.

من جهتها، اكدت المرشحة فجر السعيد ان سبب ترشحها ايمانها بان المرأة يجب ان تخوض جميع المجالات ومن الصعب تقبلها بمنصب قاض ووزيرة وفي مهن صعبة اخرى ولا نتقبلها في منصب رئاسة مجلس الأمة. وقالت السعيد ان من تأتي بعدي سوف تتجرأ للحصول على فرصة اعلى الى حين ان يأتي يوم ونرى رئيس مجلس الأمة امرأة وان شاء الله رئيس مجلس الوزراء ايضا.

وأكد مرشح الدائرة الخامسة هاني حسين شمس، على اهمية الاستقرار السياسي، آملا في المرحلة المقبلة بأن يتم حل الكثير من القضايا الاسكانية والتعليمية والتوظيف وقضية العفو.

من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة مبارك العرف، ان «البلد مقبلة على ثورة اصلاح وتعاون بين السلطتين دون التنافر او التشاحن الذي لا يخدم هذا البلد»، متمنيا ان يكون المواطن هو الفيصل في انتخاب الشخص المصلح الذي يخدم البلاد.

بدوره، اكد المرشح خليل ابل ان القيادة السياسية حين اعتمدت قرار التصويت بالبطاقة المدنية كان ذلك لصالح البلد والمواطنين والديموقراطية في الكويت، لافتا الى ان البطاقة المدنية تعطي الفرصة للجميع ومن المتوقع ان تصل نسبة التغيير الى 50%. وطالب الناخبين بحسن الاختيار، وأن يضعوا مصلحة الوطن نصب اعينهم وعدم الالتفات الى الصراعات السياسية والمهاترات.

بدوره، اكد مرشح الدائرة الثانية محمد العبد الجادر ان عودة شخصيات سياسية لها مكانتها ستعيد الحيوية للساحة المحلية.

وقال العبد الجادر فضلت العودة للترشح لاني لمست هناك تغييرا شاملا من خلال ما قامت به الحكومة في اصدار مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية وايقاف المعاملات للمرشحين.

وكانت نورة المليفي اول العناصر النسائية وصولا الى دائرة الانتخابات، قائلة: «ترشحت في العهد الجديد الذي اعطى فرصة الظهور للشرفاء حيث لا يوجد الانتماء القبلي او الطائفي فنحن في عهد جديد في ظل صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الذي منع النواب من دخول الوزارات وتحويل الوزراء الى نزاهة في حال مخالفة ذلك.

وأكدت المليفي اننا لسنا بحاجة اليوم للنواب المندوبين وانما بحاجة الى نواب ينظرون الى آهات الشعب وكل ما يحتاجونه في حياتهم.

