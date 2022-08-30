مازالت هناك فرص واعدة مع انحدار اليورو استثمارات الكويت الدولارية تنمو.. والأوروبية قيد التحوط

مال وأعمال



كشفت مصادر لـالنهار، عن ان التحركات السريعة التي تشهدها اسعار العملات الرئيسة حول العالم تعجل باعادة هيكلة الاستثمارات الخارجية في الدول الأوروبية التي تشهد عملتها تراجعاً ملحوظاً مقابل الدولار، حيث ان هناك فرصاً جيدة مع تراجع اليورو، مع ضرورة التحوط تجاه الاستثمارات الحالية.

ولفتت المصادر الى ضرورة اخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الفرص المتاحة في منطقة اليورو، خاصة مع استمرار قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية عالمياً، مشيرة الى ان الاستثمارات في الولايات المتحدة تحقق عوائد جيدة مع ارتفاع العملة. وبينت المصادر ان تراجعات اليورو مقابل الدولار، لا تؤثر في محفظة استثمارات الكويت الخارجية كونها استثمارات طويلة الأجل وليست من النوع قصير الأجل، كما ان تلك الخسائر السوقية ليست دائمة وانما هي قابلة للتغير، مؤكدة ان استثمارات الكويت في اوروبا آمنة ولم تتأثر بتراجعات العملة.

وأشارت المصادر، الى ان الارتفاعات الملحوظة للدولار مقابل اليورو والين واليوان والروبل وبقية العملات الرئيسة الأخرى حول العالم يجعل التحوط هو اساس التعامل مع الفرص التي تتيحها تلك الاستثمارات.

و تستهدف الهيئة العامة للاستثمار تعظيم استثماراتها الخاجية في الصندوق السيادي البالغ من خلال انتقائية الفرص ذات العوائد الجيدة ووفق استراتيجية طويلة المدى تعتمد على طبيعة الفرصة ومدى الاستفادة منها، حيث تتمثل رسالة هيئة الاستثمار في تحقيق عائد على الاستثمار طويل المدى للاحتياطيات المالية التي كلّفت دولة الكويت الهيئة باستثمارها، بغرض توفير مصدر ايراد بديل للايرادات النفطية، مما يعزز من قدرة الأجيال الكويتية القادمة على مواجهة متغيرات المستقبل. جدير بالذكر ان سعر صرف الدولار امام الدينار ارتفع، امس، بنسبة 0?13 % مسجلاً 0.308 دينار، فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.28 % الى مستوى 0.305 دينار، فيما اشار انخقض سعر صرف الجنيه الاسترليني بنسبة 0.61 في المئة الى 0.359 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.19 في المئة الى مستوى0.317 دينار في حين استقر سعر صرف الين الياباني عند 0.002.

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