اتفاقية بين «الصالحية العقارية» وبلدية الكويت

مال وأعمال

قامت شركة الصالحية العقارية ممثلة في رئيس مجلس الادارة غازي فهد النفيسي - بالتوقيع مع بلدية الكويت ويمثلها المدير العام م. أحمد المنفوحي وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على ابرام اتفاقية تقوم بموجبه شركة الصالحية العقارية بالتبرع بالقيام بأعمال التصميم والاشراف لمبادرتها بتطوير شارع عثمان بن عفان المجاور لمشروع العاصمة والرابط بين حديقة الشهيد وشارع الشهداء وذلك ضمن مشروع تجميل مدينة الكويت وهو عبارة عن تطوير الشارع لاضافة مساحات خضراء وزراعات واستحداث ممرات للمشاة ولهواة ركوب العجلات الهوائية دون اغفال عن تنسيق الموقع من أعمال فنية وجمالية وأعمدة انارة ومظلات لاستغلالها في جميع فصول السنة.

وتعتبر شركة الصالحية العقارية أكبر مطور ومستثمر عقاري داخل مدينة الكويت «العاصمة»، حيث تتركز جل استثماراتها بها لتعكس ايمان الشركة الكامل ورؤيتها الواضحة والايجابية نحو المنطقة ويتجلى ذلك من خلال استراتيجيتها بأعمال التطوير لعقاراتها داخل المدينة وتنفيذ المشاريع في جميع أجزاءها ففي منطقة القبلة والصالحية تتركز مشاريع الشركة في مجمع الصالحية التجاري وهو باكورة اعمالها عند تأسيسها وجار القيام بأعمال التجديد له ولفندق جي دبليو ماريوت ليتواكب مع المتطلبات الفندقية الجديدة كذلك برج السحاب ومبنى مواقف سيارات الصالحية متعدد الأدوار وفي منطقة الشرق مركز الراية التجاري «مجمع تجاري + مبنى مواقف متعدد الأدوار + قاعة الراية + برج الراية» وفي منطقة المرقاب مول العاصمة «مجمع تجاري + فندق + مبنيي مواقف السيارات متعددة الأدوار» وتم افتتاحه عام 2021 أما برج العاصمة جاري الانتهاء من تنفيذه.

ونظرا لما تملكه الشركة من رؤيا ونظرة مستقبلية متفائلة وواعدة للدور القادم والمهم لمدينة الكويت والتي تجلت بوضوح في الخطة العمرانية الموضوعة من قبل الدولة لتطويرها ضمن رؤيا 2035، فلقد تلاقت ارادة الشركة مع الدولة ممثلة في بلدية الكويت في المبادرة مع مجموعة من الملاك والشركات العقارية في اعداد دراسة تطوير وتحسين حركة المرور في منطقة شرق التجارية والتي تم الانتهاء منها وتقديمها للبلدية للمضي قدماً بتنفيذها، ولقد كان لأحد مخرجات الدراسة التركيز والتنويه على تطوير شارع عثمان بن عفان بصورة تتلاءم مع النهضة العمرانية والتطورات الحادثة على جانبيه لجعله نموذج لجميع شوارع المدينة.

