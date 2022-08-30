البورصة ترتدُّ «خضراء» بدعم 5 قطاعات

مال وأعمال

أغلقت البورصة تعاملات أمس على ارتفاع؛ تزامناً مع صعود 5 قطاعات، وعلى رأسها العقارات.وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.35%، وزاد «العام» 0.31%، كما ارتفع الرئيسي بنحو 0.15%، بينما انخفض المؤشر الرئيسي50 وحيداً بـ0.07%.

وسجلت البورصة تداولات بقيمة 35.83 مليون دينار، وزعت على 185.59 مليون سهم، بتنفيذ 10.45 آلاف صفقة.

وارتفع المؤشر العام 23?6 نقطة ليبلغ مستوى 7746?52 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?31 في المئة.

وتم تداول 185?5 مليون سهم عبر 10446 صفقة نقدية بقيمة 35?8 مليون دينار (نحو 108?4 ملايين دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9?01 نقاط ليبلغ مستوى 5845?87 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?15 في المئة من خلال تداول 142?7 مليون سهم عبر 5331 صفقة نقدية بقيمة 9?5 ملايين دينار (نحو 28?7 مليون دولار).

