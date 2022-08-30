الفيضانات تفتك باقتصاد باكستان.. خسائر بمليارات الدولارات

مال وأعمال

تشير التقديرات الأولية الى ان الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي ضربت باكستان قد كلفت اقتصادها، الذي يعاني من ضائقة مالية، اكثر من 4 مليارات دولار في السنة المالية الحالية، فقد اضرت الكارثة بشدة بالأنشطة الزراعية في اقليمي السند وبلوشستان، وفقاً لتقارير محلية.

وأدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي بدأت مطلع يونيو في باكستان، الى سقوط 1061 قتيلا على ما اظهرت حصيلة جديدة صادرة الاثنين عن الهيئة الوطنية لادارة الكوارث.

وطالت الفيضانات اكثر من 33 مليونا شخصا اي اكثر من 14 في المئة من سكان البلاد، فيما الحقت دمار كاملا او اضرارا بحوالى مليون منزل على ما تفيد الحكومة.

وأوضحت الهيئة ان الفيضانات اتت على اكثر من 80 الف هكتار من الأراضي الزراعية فيما جرفت المياه 3400 كيلومترا من الطرقات و157 جسرا.

من جانبه، اكد رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، ان عدد المتضررين من الفيضانات بلغ 33 مليون نسمة، وهو ما يقدر بحوالي 15 في المئة من سكان البلاد.

ورجح ان الخسائر الناجمة عن هذه الفيضانات قد تبلغ مستويات الخسائر التي خلفتها فيضانات 2010 - 2011، ما يجعلها الأسوأ على الاطلاق.

ويرى المسؤولون في باكستان ان التغير المناخي هو السبب وراء هذه الفيضانات الشديدة.

لكن البعض يرى ان ضعف مستوى التخطيط لدى الحكومات المحلية كان هو السبب الرئيس وراء تفاقم الأضرار الناجمة عن تلك الكارثة الطبيعية، اذ كانت المباني تُشيد في المناطق الأكثر عرضة لخطر الفيضانات الموسمية.

في حين انه من المبكر تقييم الخسائر الفعلية للكارثة، حيث تقدر مساهمة قطاع الزراعة في البلاد بنحو 23 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وذكرت صحيفة اكسبريس تريبيون الباكستانية، ان تداعيات السيول قد تشمل ارتفاع الواردات، وهبوط الصادرات، وارتفاع التضخم، مما سيقوض جهود الحكومة لمواجهة الرياح المعاكسة على مستوى الاقتصاد الكلي.

«استناداً الى تقديرات اولية، قد يرتفع عجز الحساب الجاري بمقدار 4.4 مليارات دولار (حوالي 1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي) - بافتراض عدم اتخاذ تدابير مضادة، في حين ان حوالي 30 % من سلة مؤشر اسعار المستهلك (التضخم) معرضة لخطر ارتفاع الأسعار، نقلاً عن تقرير صادر عن جي اس غلوبال للأبحاث.

فقد يجبر هذا الوضع الحكومة على القيام باستيراد كميات اضافية من القطن بقيمة 2.6 مليار دولار، والقمح بقيمة 900 مليون دولار، كما ستفقد حكومة باكستان صادرات المنسوجات بقيمة مليار دولار، وتصل هذه الخسائر الى حوالي 4.5 مليارات دولار (1.08 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي) في السنة المالية الحالية 2022-2023.

وبسبب الفيضانات، توقع التقرير ان يواجه المستهلكون عجزاً في معروض السلع الأساسية في محلات البقالة المنزلية مثل البصل والطماطم والفلفل الحار وغيرها.

