كونيلي: الكويت مطالبة بإنجاز أهدافها النفطية

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أكد كبير المحليين بشركة انيرجي انتليجنس كولبي كونيلي الرائدة في أبحاث ومعلومات الطاقة منذ 1951 في الولايات المتحدة، أن الطاقة الإنتاجية لمنطقة الخليج في مجال النفط اقتربت من معدلاتها القصوى.

وقال كونيلي في مقابلة خاصة مع مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات أن عدم قدرة الكويت على إنجاز أهدافها النفطية يحرمها من الاستفادة من الوضع الراهن في أسواق النفط العالمية.

وحول توقعاته لمستوى الأسعار في الفترة المقبلة قال إن الأسعار ستكون في نطاق منتصف الـ 90 دولاراً خلال الفصل الرابع من العام الحالي، مع زيادات محتملة خلال شهور ذروة الشتاء قبل الانخفاض مجددا في النهاية.

وحول رؤيته للوضع السياسي في المنطقة قال كونيلي إن الدول الرافضة للتطبيع مع إسرائيل لن تقدم عليه بضغط من الاتفاق النووي الإيراني في حال توقيعه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن دفاع واشنطن عن الدول الغنية بالنفط في الخليج لا يلقى استحساناً شعبياَ داخل الولايات المتحدة معتبرا أن دول الخليج ستستمر في توجسها من مدى الالتزام الأمني الأميركي تجاه المنطقة.

يذكر أن كونيلي متخصص في الاقتصاد الكلي الإقليمي والاتجاهات السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيـا، بالإضافة إلى أبحاث الذكاء التنافسي منخلال دراسة استراتيجيات الشركات والتطورات في المنطقة.

وفيما يلي نص المقابلة:

? ما مستقبل أسعار النفط على المديين القريب والطويل؟

? الأسعار ستكون في نطاق منتصف الـ 90 دولاراً خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع زيادات محتملة خلال شهور ذروة الشتاء قبل الانخفاض مجددا في النهاية. ومازالت هناك حالة من الغموض تكتنف الأمور المتعلقة بالعرض، و الطلب حتى نهاية العام الحالي والعام المقبل.

الطاقة الإنتاجية لمنطقة الخليج اقتربت من معدلاتها القصوى، فعلى سبيل المثال الكويت بلغت تقريبا حدود طاقتها الإنتاجية والتي انخفضت بأكثر من 500 ألف برميل يوميا على مدار الأعوام الخمس أو الست الماضية، فهي تبلغ الآن حوالي 2.6 مليون برميل يوميا. فقد فقدت شركات النفط الوطنية في الكويت أهدافها الرامية إلى زيادة قدرتها الإنتاجية، وسوف يفضي تركيزها المتنامي على مزيد من الموارد المعقدة والغير تقليدية بغية رفع طاقتها الإنتاجية إلى زيادة كبيرة في التكاليف، ناهيك عن كثافة الكربون في النفط الخام الكويتي، مما قد يؤثر على القدرة التنافسية لقطاع النفط الكويتي مقارنة بالدول الخليجية الأخرى. هذا لا يعني أن القطاع النفطي الكويتي غير قابل للإصلاح، بيد أن عدم القدرة على إنجاز الأهداف السابقة يمنع الكويت حقاً من جني فوائد أكثر من الوضع الراهن.

من ناحية أخرى، نقدر بأن السعودية والإمارات لديهما طاقة إنتاجية احتياطية مجتمعة تبلغ حوالي 2.6 مليون برميل يوميا. و نقدر بأن إيران لديها طاقة إنتاجية احتياطية تبلغ 1.2 مليون برميل يوميا من الممكن أن تستغل في حال تم رفع العقوبات عنها. وأوضح مسؤولون تابعون لدول تحالف أوبك بلاس أنهم مترددون في رفع مستوى إنتاجهم بكامل طاقته، معللين ذلك بأن الاستخدام الكامل لباقي الطاقة الاحتياطية سيتسبب في ارتفاع أكبر في الأسعار في حالة حدوث انقطاع كبير وغير متوقع في الإمدادات. وبالنظر إلى الحالة المتقلبة في عالمنا الآن، فإن هذه النظرة المستقبلية غير مستبعدة. وتعتبر ليبيا نموذجا مثاليا لهذا التصور نظرا لاستمرار تأثير تقلباتها السياسية والأمنية على مستوى انتاجها النفطي بصورة اعتيادية.

وعلى الرغم من أن السعودية والإمارات تعملان على توسيع طاقتهما الإنتاجية بمقدار مليون برميل يوميا لكل منهما إلا أن المملكة لن تتمكن من استكمال هذا التوسع حتى عام 2027، بينما تسعى الإمارات لإنجاز هذا الهدف بحلول عام 2030، وبالنظر الى مستوى كفاءة تنفيذ المشاريع لديهم، فمن الممكن أن يحقق البلدان هدفهما هذا قبل الوقت المحدد. لذلك لا يوجد «علاج سريع» لهذه المشكلة مشكلة الحاجة لتوفير مزيد من الامدادات بدون قيام الامارات والسعودية أكبر الأعضاء في الأوبك برفع طاقتهما الاحتياطية القصوى بصورة كاملة.

وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين تستمر حتى عام 2023. وبينما نتوقع تماما زيادة الطلب خلال شهور الشتاء نظرا لتبديل الوقود في أوروبا والتداعيات المحتملة لإمدادات الغاز الطبيعي، فإن هناك عوامل أخرى تشير إلى جانب سلبي محتمل أيضا. وهناك حالة قوية من التقلبات السياسية في كثير من الدول النامية، كما أن دخول الأسواق الناشئة في حالة ركود يعد جانبا سلبيا محتملا، ناهيك عن العامل الرئيسي المتعلق بالإغلاقات الصينية نتيجة لتفشي كوفيد -19. وعادة ما تنتشر الأوبئة فيفصل الشتاء وهذا قد يؤثر على الصين من نهاية عام 2022 وحتى بداية عام 2023. وفي ظل وجود هذه التقلبات المحتملة حول الطلب فإنه من البديهي أن نرى أنهناك طريقا طويلا أمام عودة ما يصل إلى مليون برميل يوميا من النفط الإيراني لتهدئة المخاوف بشأن تقلبات الأسعار خلال فصل الشتاء.

الطاقة الروسية

? كم سيستغرق الأمر حتى يتكيف السوق الدولي مع التحول في اسواق الطاقة مابين الإمدادات الروسية والامدادات الخليجية؟

? شهدت الشهور القليلة الماضية ارتفاعا طفيفا في كميات النفط الخام المتجهة من الخليج إلى أوروبا، معظمها من العراق، كما لاقت المنتجات المكررة من الخليج مثلا لديزل ووقود الطائرات إقبالا أكبر بكثير في أوروبا عما كان عليه الوضع في الماضي. وعلى الرغم من ذلك فإنني أتوقع أن يكون أي تحول كبير من الاعتماد على الخام والمنتجات المكررة الروسية بمثابة عملية معقدة وتستغرق وقتا طويلا. وبالنسبة للدول الأوروبية القادرة على استيراد النفط الخام والمنتجات المكررة عبر البحر فإن هذا التحول يعد أمرأ يسيرا. أما بالنسبة لدول وسط أوروبا التي تعتمد على التدفقات من خط أنابيب دروجبا فستواجه أوقاتا صعبة في سبيل إيجاد بديل للإمدادات الروسية، بيد أن الحظر الأوروبي الذي سيدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام وفي أوائل عام 2023 سيتيح استثناءات لبعض من هذه الدول. ومع ذلك فإن قدرتها على تصدير المنتجات الروسية حينذاك ربما تسهم في سوق أوروبية اكثر إحكاما.

وعلى المدى الأطول فإن هناك أيضا تساؤلات بشأن مدى قدرة روسيا على الحفاظ على معدلات إنتاجها الحالية، وهذا قد يؤثر على قدرة منتجي النفط الروس من الحفاظ على مستويات إنتاجها في المستقبل. وبينما ستكون معظم الدول الأوروبية قد أوقفت أو خفضت الواردات الروسية حينئذ فإن مستهلكين مثل الهند والصين، اللتين تشتريان كميات كبيرة من النفط الروسي بخصم كبير، ربما يضطرون لتغيير وجهتهم بحثا عن بديل وربما يسهم هذا الأمر في تشديد الإحكام على السوق.

الأسواق الآسيوية والأوروبية

? هل بمقدور دول مجلس التعاون الخليجي استيعاب حاجات الأسواق الآسيوية والأوروبية؟

? على الرغم من وجود فرص جديدة في أوروبا الآن نظرا لاحتمالية تبني الدول الأوروبية سياسات طويلة الأجل تهدف إلى خفض طلبها على النفط الروسي. فان المنتجين الخليجيين سيتلكأون في إعادة تخطيط هيكل تدفقاتهم النفطية إلى الأسواق الأوروبية. وإذا كنت جالساً في منطقة الخليج ووظيفتي هي وضع استراتيجيات طويلة الأجل لتسويق صادرات النفط ، فمن الوارد أن لا أرى أوروبا كمكون رئيس في تخطيطي المستقبلي. فالخليجيون ينظرون إلى آسيا، وتحديدا الصين والهند، على أنها أسواق آمنة وموثوق بها ويمكن الاعتماد عليها لدعم نمو طويل الاجل للحاجة للنفط.

