«غولدمان ساكس»: اشترِ السلع الآن ودع قلق الركود

مال وأعمال

حثت مجموعة غولدمان ساكس المستثمرين على الاستثمار في السلع الأساسية، وقدّرت أن معظم مخاطر الركود التي تتدفق عبر الأسواق العالمية مبالغ فيها على المدى القريب، بحجة أن المواد الخام ستنتعش وسط أزمة طاقة عميقة وأساسيات مادية ضيقة.

وكتب المحللون بمن فيهم سابين شيلز وجيفري كوري وداميان كورفالين في مذكرة: «يرى اقتصاديونا أن خطر حدوث ركود خارج أوروبا في الأشهر الـ 12 المقبلة منخفض نسبياً». «مع كون النفط سلعة الملاذ الأخير في عصر النقص الحاد في الطاقة، ونعتقد أن التراجع في جميع أنواع النفط بأكمله يوفر نقطة دخول جذابة للاستثمارات طويلة الأجل فقط».

وسجلت السلع رقما قياسيا في يونيو حيث عطل الغزو الروسي لأوكرانيا الإنتاج وعطل سلاسل التوريد، ثم خفت مع اندلاع مخاوف الركود وشددت البنوك المركزية بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي سياستها لاحتواء التضخم. في الأسبوع الماضي، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن المزيد من زيادات أسعار الفائدة ستتبع هذا النصف، وسجلت الأسهم العالمية أدنى مستوى لها في شهر يوم الاثنين.

وقال غولدمان في المذكرة، التي تحمل عنوان «شراء السلع الآن، والقلق بشأن الركود لاحقاً» من منظور الأصول المتقاطعة، يمكن أن تعاني الأسهم مع استمرار ارتفاع التضخم ومن المرجح أن يفاجئ بنك الاحتياطي الفيدرالي من الجانب المتشدد. وأضاف بنك الاستثمار: «السلع، من ناحية أخرى، هي أفضل فئة أصول يمكن امتلاكها خلال مرحلة متأخرة من الدورة حيث يظل الطلب أعلى من العرض».

وحذر بنك غولدمان ساكس من أن الطريق أمامنا قد لا يكون سلساً، خاصة إذا امتد الدولار في المكاسب، وهو اتجاه يجعل السلع أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وأضاف: «نحن نقر بأن المشهد الكلي لا يزال يمثل تحدياً وأن الدولار الأميركي قد يرتفع على المدى القصير».

