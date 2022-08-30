«التجارية» افتتحت فرعي سيتي سنتر في مجمعيها

مال وأعمال

أعلنت شركة التجارية العقارية عن افتتاح فرعي سيتي سنتر الجديدين في مجمعيها تاتشر و جمان السكنية، حيث تم افتتاح المتجرين في الدور الأرضي من المجمعين.

وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة عبدالمطلب معرفي عن سعادته بافتتاح الافرع الجديدة لسيتي سنتر هايبر ماركت المميزة والتعاون المثمر معهم و الذي يمثل شراكة استراتيجية بين الطرفين، وذلك بعد النجاح الكبير لافرع سيتي سنتر في الكويت.

وصرح رئيس مجلس إدارة سيتي سنتر هايبر ماركت ناصر الغانم، ان سيتي سنتر توجو يتميز بتجربة تسوق سلسة، تصميم راق، ويحمل أفضل العلامات التجارية لتوفير أقصى درجات الراحة للحياة. وعلى عكس المتاجر الأخرى، سيتم توفير منتجات طازجة، مثل المخبوزات، بالاضافة الى علامات تجرية لمنتجات مستوردة الموجودة حصريا في متاجر سيتي سنتر تو جو.

واضاف الغانم انه وقع الاختيار على الشركة التجارية العقارية، كونها شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في الكويت، وهي شراكة وتعاون يهدف لتوفير أفضل تجربة للجميع.

