إقرار «الدين العام» أكتوبر المقبل

مال وأعمال

أشار تقرير اقتصادي متخصص إلى أن إصدار أدوات الدين الكويتية يظل محدوداً في الفترة القادمة نظراً لعدم إقرار قانون الدين العام الجديد بعد، والذي سيفتح المجال امام إمكانية الاستدانة من أسواق الدين الدولية والمحلية، على الرغم من أنه من المستبعد إقراره إلا بعد فترة من تشكيل مجلس الأمة الجديد بحلول شهر أكتوبر.

وأشار التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني عن تراجع قيمة إصدارات أدوات الدين المحلية وسندات اليوروبوند إلى نحو 8 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2022، لتسجل أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من عام 2018 ومقارنة بنحو 11 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021.

وقد بلغت قيمة أدوات الدين المستحقة السداد على دول مجلس التعاون الخليجي 605 مليارات دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2022، بانخفاض هامشي مقارنة بالربع الأول من العام. وقد يعزى التراجع الاستثنائي لإصدارات أدوات الدين إلى التقلبات التي شهدتها أسواق الدين وارتفاع عائدات السندات الإقليمية، إلى جانب عدم وجود احتياجات تمويلية لسداد عجز الموازنات نظراً لارتفاع أسعار النفط والالتزام بالإصلاحات المالية متوسطة الأجل. وبالإضافة إلى تدابير رفع أسعار الفائدة التي تم تطبيقها في الفترة السابقة.

من المتوقع حدوث المزيد من الزيادات هذا العام تماشياً مع دورة التشديد النقدي لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وتخفيف وتيرة إصدار السندات الخليجية. وعلى هذا الاساس، يبدو أن معظم الإصدارات هذا العام تتعلق بإعادة التمويل وفقاً لخطة الاقتراض السنوية للمركز الوطني لإدارة الدين السعودي. واستحوذت الصكوك السعودية على النصيب الأكبر من الإصدارات الاقليمية في الربع الثاني من عام 2022، إذ تم إصدار صكوك بقيمة 2.8 مليار دولار بموجب برنامج إصدار الصكوك السعودية المحلية بالريال السعودي.

