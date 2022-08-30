55.17 % ارتفاعاً في الصادرات البرازيلية للكويت

مال وأعمال

أعلنت الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن نمو الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية بنسبة 27.13 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2021.

وأوضحت الغرفة أن قيمة الصادرات سجلت ارتفاعاً لافتاً من 7.712 مليارات دولار إلى 9.803 مليارات دولار، مما يعكس تنامي العلاقات التجارية بين البرازيل والدول العربية.

وشهدت الصادرات البرازيلية إلى الكويت ارتفاعاً بنسبة 55.17 % خلال الـ6 شهور الاولى من عام 2022 وازدادت قيمتها من 103.75 ملايين دولار إلى 161.55 مليون دولار.

وقال أوسمار شحفة، رئيس «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»: «تعكس هذه الأرقام تنامي العلاقات التجارية بين الدول العربية والبرازيل، في ظل حرصهم على تقوية العلاقات الثنائية بينهما. ويوفر هذا النهج أسواقا جديدة للمنتجات العربية في البرازيل،

إلى ذلك، سجلت صادرات اللحوم البقرية من البرازيل إلى الدول العربية زيادةً بنسبة 62.14 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وشهدت صادرات اللحوم البقرية إلى الكويت زيادةً في ورادات اللحوم البقرية البرازيلية من 3.49 ملايين دولار إلى 11.42 مليون دولار بنسبة ارتفاع 227.57 %.

