«بيتك» يكرم موظفيه المتميزين ضمن برنامج «قدها»

مال وأعمال

احتفى بيت التمويل الكويتي «بيتك» بموظفيه المتميزين ضمن برنامج «قدها» عن الربع الثاني للعام الحالي بحضور الإدارة التنفيذية ممثلةً بالرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود وعدد من المسؤولين في «بيتك» وذلك في فندق ميلينيوم.

ويشتمل برنامج «قدها» على كل الانشطة والادارات بشكل متكامل مبني على أحدث الدراسات وافضل الممارسات العالمية لمكافأة الموظفين وإظهار التقدير لهم على جهودهم وتميزهم،على مختلف الفترات منها الشهري، ربع السنوي وحتى الفوري. ويعتبر البرنامج امتدادا لبرنامج «قدها» الذي تم اطلاقه في عام 2021 بهدف مواصلة الارتقاء بخدمة العميل وفق أعلى المعايير في جودة الخدمة وتحقيق أعلى مستويات الرضا لديه، وتكريم الموظفين المتميزين في هذا المجال الذي يعد من اهم اهداف الادارة للارتقاء بمستوى جودة الخدمة وتحقيق متطلبات العملاء وتلبية احتياجاتهم وفق افضل المستويات وبما يناسب تطلعاتهم واهتماماتهم. وأعرب رئيس الموارد البشرية للمجموعة في «بيتك»، زياد عبدالله العمر في كلمته التي ألقاها للمكرمين عن اعتزازه بأدائهم وتفانيهم في عملهم الذي ينعكس على أداء «بيتك» بشكل عام ويحقق رضا العملاء، لا سيما في بيئة شديدة التنافسية تتطلب المحافظة على التميز والريادة ومواصلة التطور والتقدم في تعزيز جودة الخدمة والحلول والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء وتستقطب شرائح جديدة منهم العملاء.

وشدد العمر على أن موظفي «بيتك» هم الكيان الحقيقي الذي يقوم عليه البنك، ولم يكن «بيتك» ليصل إلى هذه المكانة على المستوين المحلي والدولي إلا بتوفيق الله عز وجل ثم الجهود البشرية التي أسست «بيتك» وتعاقبت الأجيال على تطويره والمحافظة على ريادته حاضرا ومستقبلا.

وأكد العمر أن «بيتك» يعمل جاهداً على توفير جميع السبل والأسباب لتطوير طواقمه البشرية من خلال الدورات التدريبية المحلية والدولية مع أشهر مراكز التدريب العالمية. بالإضافة إلى ورش العمل التي يقدمها نخبة من المحاضرين العالميين بمختلف المجالات والتخصصات التي يحتاجها الموظفون، بالإضافة إلى المنح الدراسية التي يتم تخصيصها سنوياً للموظفين الراغبين في استكمال دراساتهم والحصول على شهادة جامعية أو شهاده الدراسات العليا من أرقى الجامعات يتحمل «بيتك» التكلفة لها.

وقال العمر نؤمن أن هذا الحرص والاهتمام والتقدير هو الوقود الحقيقي للاستمرارية والعطاء، ونسعى في «بيتك» جاهدين لتوفير كل سبل الراحة للموظفين على الصعيد المهني والحياتي للارتقاء بمستوياتهم بما ينعكس على «بيتك» وعملائه الكرام.

وأوضح العمر بأن برنامج «قدها» يأتي ضمن رؤية «بيتك» في تحقيق أعلى مستويات الابتكار والتميز في خدمة العملاء، وقيادة التطور العالمي للخدمات المالية الاسلامية من خلال تقديم حلول ومنتجات متميزة وتسهيل الاجراءات المتبعة، وتبني الرقمنة في الخدمات المصرفية، والاستفادة من التطورات التكنولوجية بالشكل الامثل بما يلبي طموحات العميل وتطلعاته. وبالفعل، فقد حقق «بيتك» قفزات نوعية في خدمة العميل بالاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية والأدوات الحديثة، وطواقم بشرية متمرسة وعالية الكفاءة وطموحة تواصل الابتكار والتجديد لتعزيز الحصة السوقية والمحافظة على الصدارة في بيئة تنافسية مليئة بالتحديات. كما أن إطلاق اسم «قدها» على البرنامج يدل على التحدي والتفوق وفيه استنهاض القدرات لتقديم الخدمة الأفضل، كما يؤكد ثقة الإدارة بقدرات الموظفين على خوض هذا التحدي. حضر الحفل رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة بالتكليف في «بيتك» خالد الشملان، رئيس تكنولوجيا المعلومات للمجموعة هيثم عبدالعزيز التركيت، رئيس العمليات للمجموعة عبدالله محمد ابوالهوس، ونائب المدير العام للمنتجات للمجموعة بالتكليف نهال المسلم، ونائب مدير عام الخزانة محمد الدويلة، ونائب المدير العام – المخاطر وائل الهويدي، والمديرة التنفيذية للفروع المصرفية أمينة الهاملي، ونائب المدير العام للالتزام الرقابي والحوكمة مشعل فهد الشايع ، والمدير التنفيذي لإدارة المواهب محمد المسلم، ومديراول مركز الاتصال احمد الزمامي.

