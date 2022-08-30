عبدالله الرويشد أعلن عن «اعترفلك» و«ارجع»

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روَّج الفنان عبدالله الرويشد لعملَيه الغنائيين الجديدين، اللذين سيطرحهما في الفترة المقبلة ونشر الرويشد «بوستراً» عن الأغنيتين في حسابه الشخصي بـ «إنستغرام»، وكتب «جديدي 2022 على قناة روتانا في يوتيوب، «أعترفلك» من كلمات علي مساعد وألحان عبدالله الرويشد، وتوزيع يحيى الموجي، و«ارجع» من كلمات عبداللطيف البناي، وألحان عبدالله الرويشد، وتوزيع محمد علي».

يذكر أن الفنان عبدالله الرويشد أحيا أخيراً حفلةً في الكويت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، قدَّم فيها باقةً من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، واستعرضت خلالها شاشات المسرح صوراً للفنان برفقة عديدٍ من الملحنين والفنانين والفنانات، إلى جانب صورٍ قديمة له من بداياته الفنية.

