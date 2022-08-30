هايدي موسى طرحت «بغنيله»

إضاءات

بعد ترقب وانتظار خلال الأيام الماضية، طرحت شركة «لايف ستايلز ستوديوز»، أغنية «بغنيله» للنجمة هايدي موسى بتعاون جديد بينهما بعد أغنيتي «انا اتعودت» و«تصدق وتآمن بالله». قدّمت هايدي موسى بأغنية «بغنيله» عملاً غنائياً رومانسياً من حيث النص واللحن والأداء الذي أظهر إحساس هايدي بهذا اللون الغنائي. وتناولت أغنية «بغنيله» موضوعاً تعبيرياً عن الحب والاشتياق للشريك والحبيب، وجاء النص سهلاً في تعابيره ومصطلحاته ومتوافقاً مع اللحن الرومانسي والتوزيع الموسيقي الذي شكل عمقاً مع ثنائية الكلمة واللحن. على صعيد الصورة، حمل الكليب توقيع المخرج اللبناني فادي حداد وتم تصويره في لبنان، وجاء الكليب بقالب سينمائي أشبه بفيلم قصير، وتم التصوير في عدة مواقع مختلفة في لبنان أغنية «بغنيله» باللهجة المصرية، وهي من كلمات محمد بهلول وألحان مصطفى حامد وتوزيع مصطفى غانم.

