علي كاكولي يستعد لـ «محامية الشيطان» مع هيا عبدالسلام

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يسعى الفنان علي كاكولي من خلال العديد من الانشطة الفنية الى العودة بنشاط الى الساحة عبر التمثيل أو الغناء عقب فترة توقف، لذا يعمل على أكثر من مشروع في هذه الفترة، وأعلن عن أغنية جديدة، وسيشارك في مسلسل قصير سيعرض عبر إحدى المنصات في شهر أكتوبر المقبل.

في هذا السياق، اعلن على كاكولي متابعيه في موقع «إنستغرام» بـ «بوسترٍ»، يظهر فيه مع الفنانة ليلى عبدالله. ويشتمل الـ «بوستر» على رسمةٍ كرتونيةٍ له مع ليلى، وكتب عليه: «مغرم، علي كاكولي». وأضاف: «أنا وليلى قريباً»، كما أشار للملحن فهد الناصر، والمخرج عبدالرحمن السلمان، وفريق العمل في الـ «بوست».وكان كاكولي أعلن في مايو الماضي عودته إلى الغناء من جديد بعد غيابه أشهراً عن الساحة الفنية، إذ قدَّم أغنية «عالهادي» باللهجة المصرية.

ويمتلك كاكولي صوتاً جميلاً، ويتميَّز بحضورٍ لافت في الغناء، وقدَّم أخيراً أغنيةً أخرى باللهجة المصرية، حملت عنوان «النفخة الكدابة»، تصدَّرت الترند، كما يعدُّ من الفنانين ذوي الشعبية العالية، وطرح في بداياتها عديداً من الأعمال الجميلة، التي لقيت تفاعلاً واسعاً من محبيه ومتابعيه، منها: «ما شبعت غياب»، «الحب كما هو»، «مبروك»، «صعبة»، «حلوة هذي»، «يا رب خير»، و«الحوبة».

ويشارك كاكولي في بطولة مسلسل بعنوان «محامية الشيطان» من تأليف فاطمة العامر وإخراج خالد الريس والعمل مكون من 8 حلقات ويشارك في بطولته إلى جانب على كاكولي كل من هيا عبدالسلام وسارة صلاح ونور الدليمي وحسن إبراهيم وغيرهم.

