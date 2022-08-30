سحر حسين.. مرشحة في «ضمير مستتر»

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شاركت الفنانة سحر حسين، متابعيها مقطع فيديو من كواليس مسلسل «ضمير مستتر» المنتظر عرضه قريباً، وذلك عبد حسابها الرسمي على «انستغرام» والمسلسل يضم عدداً من النجوم على رأسهم، سحر حسين ، وشهاب جوهر، شهد الياسين ونادر الحساوي وإيمان فيصل، وآخرون، وهو من إخراج محمد الموسوي، وتأليف عبد المحسن الروضان.

وخلال العمل تقدم الفنانة سحر حسين شخصية سيدة تدعى «انتصار عبد السلام المنتهض» مرشحة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي. على جانب آخر، شاركت الفنانة سحر حسين أخيراً في مسلسل «ست الحسن» الذي عرض على منصة شاهد vip،وحقق العمل نجاحاً كبيراً وتصدر تريند محرك البحث الشهير مع عرض أولى حلقاته، وينتمي العمل لنوعية أعمال التشويق التي تحكي قصصاً عن الجريمة، كما يناقش عدداً كبيراً من القضايا الاجتماعية. وضم عدداً من النجوم، منهم هدى حسين،أحمد الجسمي، سعاد علي، سحر حسين وعدداً آخر من النجوم، والعمل من تأليف محمد شمس ومن إخراج باسم شعبو.

