«كاليستو».. تشويق هادف وأجواء كوميدية وإبداعات متنوعة

إضاءات

تنطلق السلسلة المخصصة للأطفال بعنوان كاليستو (Kalisto) إضافة إلى 6 برامج ومسلسلات أخرى ستعرضها منصة شاهد، حيث ستقدم من خلالها محتوى خاصا يولي الجانبين التربوي والتثقيفي الاهتمام الأكبر، ما يتيح للأطفال والأهل التمتع بتجربة محتوى آمن للصغار ومنسجم مع ثقافة المنطقة وعاداتها وقيمها على موسم كامل.

وتدور أحداث سلسلة «كاليستو»، حول عائلة الجَد «صافي» وحفيده فارس وحفيدته توتا. الجد صافي هو عالم يقوم بإجراء تجاربه العلمية وابتكاراته المدهشة داخل مختبر سرّي في منزله، ولاحقاً يتمكن الحفيدان المحبَّان للاستكشاف والمغامرة من معرفة مكان المختبر السري للجد صافي. فما الذي سيكتشفانه في المختبر؟ وكيف ستساعدهما اختراعات الجد على اكتشاف العالم وفهم أسراره في كل حلقة؟ يأتي العمل بحلة جديدة ومغايرة عما هو مألوف، ويتضمن إبداعات متنوعة من حوارات وحبكة درامية مميزة، ومؤثرات ضوئية فعالة، في إطار من التشويق الهادف، إلى جانب أجواء كوميدية جميلة يتصدى لها أبطال العمل.

مسلسل «كاليستو» من تأليف علي الصايغ، وإخراج: سعود بوعبيد، وبطولة كل من عبدالله الخضر، نوف السلطان، زينة الصفار، جاسم عباس، محمد الكاظمي، زينب بهمن، الزين عبدالله، ومحمد القلاف، من إنتاج منصة شاشا، منتج منفذ دورز برودكشن

بينما سيكون المتابعون على موعد مع الاعمال الاخرى وهي «سر الكهف» الذي يتطرق إلى ما تخبئه الأرض من أحجار نفيسة ونادرة وأماكن تواجدها وكيفية تشكلها واستخراجها واستخداماتها وأهميتها في حياتنا، وذلك من خلال مجموعة من الأبطال الذين يتنقّلون بين عوالم مليئة بالمغامرة والتشويق، وكذلك «حكايات كشمش» حيث يروي يوميات دانا وأختها سارة في غرفتهما في المنزل، إذ تتعرف سارة إلى كشمش وهو شخصية كرتونية يظهر لها من إحدى القصص ليصبح لاحقاً صديقاً للطفلتين فيروي لهما الحكايا والقصص الممتعة والمفيدة بكل ما تحمله من عِبَر تفيدهم في حياتهم اليومية. وأيضا «Bionic Max» وسلسلة البقرة اللطيفة «غلوبي» ومغامراتها الخيالية حول العالم، و«Inside a Mobile» والتي تحمل طابعاً علمياً تثقيفياً مبسطاً، وتبرز سلسلة «My Little Pony» الشهيرة التي تحبها الفتيات حول العالم، مغامرات مجموعة من الخيول الملونة التي تعيش في عالم خيالي.

