«الإعلام»: تسخير طاقاتنا لتغطية انتخابات «أمة 2022» بمهنية ومصداقية

وطن النهار

قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الاعلام أنوار مراد ان الوزارة ستسخر جميع طاقاتها البشرية وامكاناتها الإعلامية والتقنية لتغطية انتخابات مجلس الأمة المقبلة (أمة 2022) بشكل احترافي وفقا لرؤيتها الاستراتيجية الساعية لتقديم محتوى ابداعي ذو مهنية وموضوعية ومصداقية عالية.

واوضحت مراد في تصريح صحافي ان وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري حث بعد اجتماعه مع قياديي وزارة الإعلام لمناقشة خطة استعدادات الوزارة لتغطية الانتخابات المزمعة في الـ 29 من سبتمبر القادم على بذل قصارى الجهد لضمان أفضل تغطية للانتخابات في جميع قنواتها التلفزيونية والاذاعية ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واشارت الى ان الوزير المطيري شدد على ضرورة التزام الجميع بتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الاخيرة التي أكدت اهمية المساهمة في تصحيح المسار من أجل رفعة الكويت وتطورها وارتقائها في جميع المجالات وان تكون التغطية الاعلامية للوزارة للانتخابات وفق تطلعات المواطنين و ان تبرز متانة و قيمة التجربة الديمقراطية الكويتية.

واكدت ان الوزارة ستعمل على تقديم أفضل البرامج من خلال جميع قطاعاتها البرامجية المرئية والمسموعة والمقرؤة والالكترونية لنقل هذا الحدث المهم بكل موضوعية وتميز بما يستحقه المشاهد والمتابع لخدمات وزارة الاعلام.واوضحت مراد ان وزارة الإعلام ستطلق شعار (تصحيح المسار) في تغطيتها لانتخابات (أمة 2022) للتأكيد على هذا التوجه ليكون ديدن العمل بجميع قطاعات الوزارة لتقديم أفضل محتوى يسهم بتنمية المجتمع وتقدمه.

واعربت مراد عن تطلع وزارة الإعلام بان تلتزم وسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة الحكومية والخاصة بتغطية الانتخابات البرلمانية بطريقة احترافية تعكس قيم الديموقراطية الكويتية الحقيقية واحترام جميع القوانين المنظمة بهذا الشأن وفقا للقرار الوزاري رقم (143) لعام 2016 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والترويج للانتخابات وتشجيع المشاركة الإيجابية والفعالة في إنجاح هذا العرس الديموقراطي لما فيه مصلحة الكويت وأبنائها.