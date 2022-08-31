قلوبنا على العراق وليبيا

الاخيرة

ابتُلي العراق وليبيا لعقود طوال بطاغيين قمعيين هما الأسوأ في القرن العشرين ونعني صدام والقذافي، وبعد زوال حكمهما السافك لدماء الأبرياء والناهب لخيرات بلديهما من قبلهما وقبل طغمتيهما الحاكمة وأبنائهما، وصلت الديموقراطية الموعودة، وبدلا من تحسن الأحوال حدث غير المتوقع وتقاتلت القوى السياسية على الكلأ والمال وإن لم تصل الأحوال للسوء الذي كان...

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من البصرة إلى بغداد في العراق شرقاً إلى طرابلس وما حولها في ليبيا غرباً، تُستباح الدماء بين الأشقاء وتُهدم البنيان وتُهدر الثروات في حروب أهلية دخلت في أتونها شعوبنا العربية ولم تخرج منها، في وضع فريد بالتاريخ البشري، فكل أمم الأرض كان لحروبها الأهلية أزمان قصيرة لا تزيد على عامين أو ثلاثة وتنتهي، بينما مازالت حروب شعوبنا في الصومال مشتعلة منذ 30 عاماً والعراق منذ 20 عاماً وسورية وليبيا واليمن منذ حوالي 10 أعوام وهناك حروب أهلية أخرى في الانتظار...

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إن التقاتل وتدمير الاقتصاد والتهجير المصاحب ستضر بالتبعية بالدول المجاورة وهذا للعلم، ما جعل دول أوروبا تشارك بفعالية في إطفاء حرب البوسنة كي لا يصيب ضررها الآخرين، المطلوب الآن هو تدخل سريع من دول مجلس التعاون مجتمعة أو إحداها لجمع الفرقاء بالعراق على كلمة سواء على طاولة مفاوضات، وهو أمر سيقدره الشعب العراقي وقواه السياسية، والحال كذلك مطلوب دور لجامعتنا العربية العتيدة تجاه الأشقاء الليبيين فلن يحقن دماءنا إلا نحن ولن يحك ظهرك مثل ظفرك...

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آخر محطة:

في موضوع آخر... أتى في مقال الزميلة العزيزة إقبال الأحمد قبل أمس بـ«القبس» ما يلي: «هذا النشاط في محاربة الفساد الأخيرة المتزامن مع غياب مجلس الأمة، ونحن كشعب كويتي سيكون لنا رأي في أداء المجلس الجديد لو تعطلت محاربة الفساد بسببه» انتهى، لذا فلننتخب من يحارب الفساد لا من أثبتت التجربة من يدعمه ويستفيد منه وهو... يدعي محاربته.

