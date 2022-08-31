الهيئات المستقلة مصدر دخل للدولة!

الاخيرة

كشف تقرير «الشال» الاخيرة عن وجود 50 هيئة ولجنة حكومية دائمة، وورد في التقرير ان ذلك جعل «الحكومة الكويتية من كبرى حكومات العالم»، يبدو ذلك في الشكل صحيحا، لكن لا يمكن البناء عليه، لان خطأ منهجيا وقع فيه معدو التقرير، وهو ان بعض هذه الهيئات، خصوصا التي ميزانيتها مستقلة تساعد على خفض عجز ميزانية الدولة، وتقدم خدمات كبيرة لتطوير القطاع المتخصصة به.

لذلك من الانصاف النظر في واقع هذه الهيئات، والبحث عن المفيد منها، وتشجيعها على العمل، اما تلك التي وجدت من اجل التنفيع السياسي فيمكن النظر فيها، عبر قوانين جديدة، او دمجها في الوزارات المتشابهة، فمثلا هيئة الاتصالات من المفروض ان تُغطى مصاريفها من العوائد التي تفرضها على شركات الاتصالات التي تحقق ارباحا هائلة فيما لا تستفيد الدولة منها الا القليل، وكذلك هيئة الغذاء.

من هنا علينا النظر في مجمل هذه الهيئات واللجان، اذ صحيح ان بعضها هو للاستثمار السياسي والانتخابي، ولكنها قليلة ويمكن اعادة النظر فيها من الاساس، هذا في جانب اما في جانب اخر، فان ترشيق اي حكومة، يكون عبر هيئات تعمل وتنتج، ففي بعض دول العالم لا يتعدى عدد الوزارات العشر، وبقية القطاعات تديرها هيئات مستقلة باشراف الحكومة.

لا يمكن التعاطي مع الامور في الشكليات فقط، انما الواجب يتطلب ان تكون هناك قراءة لكل هيئة ووزارة والبحث في اصلاحها، وزيادة عوائدها، خصوصا ان هناك شعارا تاريخيا في الكويت، وهو تنويع مصادر الدخل، الذي لم يجر البحث جديا باي خطط من اجل تحقيقه، فاذا كانت هناك رقابة جدية على بعض هذه الهيئات وتفعيلها فيمكن عندها البدء في تسديد العجز ميزانيتها من عوائدها، اضافة الى البحث الجدي في امكانية تطويرها.

بطبيعة الحال هناك فساد ممنهج نتج عن التقاعس في الرقابة، وبهذا نتفق مع ما ورد في التقرير عن ان في الكويت 12 جهة رقابية فيما لا يزال الفساد يتسع، لان الهدف من وجود هذه الاجهزة هو الاستفادة وشراء الولاءات الانتخابية، وهي الطامة الكبرى التي تجعل اي دولة تعيش في فوضى مستمرة، والمؤسف ان الكويت، وبدلا من ان تستفيد من التجارب الادارية الناجحة، وتحدث قوانينها وتطورها، ذهبت الى اسوأ الامثلة، فهل ستكون هناك ارادة اصلاح حقيقية تبدأ من العمل على تفعيل هذه المؤسسات وزيادة انتاجيتها وممارسة رقابة مستمرة عليها؟ هذا هو السؤال الواجب الاجابة عنه.

