فزعة الأردنيين تذهل فتاة ناشدتهم إنقاذ مطعم والدها

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تحولت شابة عشرينية الى حديث الساعة في الأردن بعد نشرها رسالة مؤثرة على حسابها في فيسبوك تطلب فيها دعم مشروع والدها. فبعد ساعات من تلك الرسالة تجاوب مئات الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مناشدة ربى طوابيني لإنقاذ مطعم والدها من الإفلاس.

وبدأت القصة عندما اتصلت الشابة بوالدها وأخبرها بأنه لم يستطع بيع الشاورما التي كان قد جهزها، منذ أيام. فكتبت تعليقا عبرت فيه عن حزنها لما وصلت له الأمور.

وما هي إلا ساعات حتى انقلب الحال تماما إذ وصل عدد المعجبين بصفحة المطعم إلى 149 ألف شخص بعد أن كانوا 97 شخصاً. وانهالت طلبات الشراء على المطعم الذي أصبح حديث الرأي العام. فيما شكرت ربى الأردنيين على التعاطف معها والوقوف إلى جانب والدها في الأزمة التي كان يمر بها، مؤكدة أن هذا الموقف ليس غريباً على الأردنيين.

وقالت طوابيني إنها لم تصدق ما حصل معها. وأضافت «كل ما كنت آمل به أن يبيع والدي الكمية التي كانت موجودة ولم يكن هدفي إعلانياً»

من جانبه، زار وزير العمل الأردني نايف استيتية المطعم وأكد على أنه يقدم الخبرات للشباب الأردني، وهو «داعم لنفسه بنفسه». وأشار إلى أن الفتاة نشرت رسالة سامية وهادفة وذلك لإصرارها على دعم والدها ومساندته في أزمته، وما حققته اليوم هو رسالة لجميع الشباب الأردنيين لحثهم على العمل بجهودهم.

