loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مصر.. استرداد 5300 قطعة أثرية من 4 دول غربية


القاهرة- الوكالات: تحدث مدير إدارة الآثار المستردة في مصر شعبان عبد الجواد، عن مجهودات الدولة لاسترداد الآثار المصرية من الخارج، وذكر أنه تم خلال العام الماضي استرداد 5300 قطعة أثرية من 4 دول.
وقال عبد الجواد في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، إن مصر تبذل مجهودا كبيرا في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية واسترداد الآثار المهربة.
وأضاف: «بدأنا في هذا الملف منذ 2011، وشرعنا في استرداد الكثير من الآثار المصرية».
وصرح بأنه تم استرداد أكثر من 5300 قطعة أثرية من أميركا وفرنسا وإسبانيا وكندا العام الماضي.
وأوضح أنه في نهاية العام الحالي سيتم الإعلان عن حصيلة ما تم إنجازه في مجال استرداد الأثار، مؤكدا أنهم يعملون حاليا على أكثر من قضية استرداد أثار.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة