نحو «غينيس» في قارب اليقطين

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قام رجل من ولاية نبراسكا في الولايات المتحدة بالتّجديف لمسافة 60 كيلومترا في نهر ميسوري، وذلك على متن قارب مصنوع من ثمرة يقطين مجوّفة. وكان هدفه الاحتفال بعيد ميلاده الـ60، ورغبته بتسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة «غينيس». وانطلق هانسن من مرفأ القوارب في مدينة بيلفيو على متن ثمرة يقطين بلغ وزنها 384 كيلوغراما. وبلغ الرقم القياسي السّابق لأطول رحلة على متن قارب مصنوع من ثمرة يقطين 41 كيلومترا ، وسُجِّل عام 2018، وفقا لموقع «غينيس» للأرقام القياسية. وقالت المتحدّثة باسم «غينيس»، كايلي جالواي، إن الموسوعة تلقّت طلب هانسن للحصول على اللقب، وتنتظر توفّر الأدلة من أجل مراجعتها.