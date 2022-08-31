الشمري: الجهود الذاتية وراء نجاح البزنس النسائي

النهار Plus

أكدت المبادرة جواهر الشمري أن التحديات التي تواجه المرأة الكويتية في عملها كثيرة ومتنوعة وتنتظر حلولاً جادة من الجهات المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت الشمري أن الحصول على ترخيص لمشروعها التعليمي استغرق عاماً كاملاً رغم أن جميع الإجراءات قامت باستكمالها، لافتة أن المعوقات الإدارية التي تمر بعمل البزنس النسائي لا تزال تعوق المرأة عن الانجاز.

ولفتت أن الصعوبات الكبيرة التي واجهتها كانت في فترة جائحة كورونا، حيث لم تتمكن من دفع الإيجار أو رواتب العاملين لديها ما اضطرها لغلق المشروع.

وقالت إن هناك غياباً كاملاً للدعم الحكومي، وقام المؤجر برفع قضية للحصول على الإيجار بأثر رجعي.

واستدركت أنها قدمت استقالتها من الحكومة للتفرغ لعملها الحر، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها خلال فترة جائحة كورونا.

وأشارت أن الدورة المستندية لا تزال عقيمة، وهناك الكثير من الإجراءات قامت بانجازها بشكل يدوي دون اللجوء للتطبيقات الحكومية لإنجازها.

ولفتت أن التشريعات القانونية التي ظهرت خلال جائحة كورونا لم تستفد منها المرأة الكويتية ولا المبادرات بشكل كبير وإنما واجهت الكثير من الصعوبات.

معوقات تنتظر الحلول

واستدركت بالقول : المرأة الكويتية لديها من الإمكانات ما يؤهلها لتحقيق الإنجازات، إلا أن معوقات كثيرة لا تزال تنتظر الحلول من جانب الجهات الحكومية المختلفة المعنية بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت إن أقساط القرض الذي حصلت عليه من الصندوق الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل معضلة كبيرة، لأن هناك خسائر فادحة تحملتها خلال فترة الجائحة ولم يكن هناك تعويض لها.

وعن وضع المرأة الكويتية مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، أشارت إلى أن المرأة الكويتية وعلى الرغم من أنها حصلت على حقوقها في مجال العمل الحر، إلا أنه لا يزال دون الطموح المطلوب.

تقدم كبير

ولفتت الشمري أن هناك تقدماً كبيراً حققته المرأة الخليجية في مجال البزنس من خلال تقديم الدعم الكبير وتوفر التشريعات والقوانين التي ساعدتها على تنفيذ التطور الذي يحقق طموحاتها.

وبينت أن المرأة الكويتية قادرة على تحقيق الإنجاز والريادة مع توفر الإمكانيات الكبيرة التي تدعمها، خاصة وأنها مبدعة في تحقيق تلك الانجازات على المدى الطويل.

وقالت هناك منافسة في الكثير من الجوانب التجارية للبزنس والكثير من السيدات يتعاملن مع المنافسة لأن السوق حر وبالتالي القدرة على المنافسة والبقاء للأفضل هو المنهجية المتبعة.

وأشارت إلى أن المرأة قادرة على الإبداع وتحقيق النجاحات وتولي المناصب القيادية رغم الأعباء التي تواجهها في الاهتمام بأسرتها ومحيطها المجتمعي.

وبينت أن المرأة تحتاج إلى الدعم والتمكين المجتمعي والعمل على تسهيل الإجراءات وتيسيرها بحيث تتمكن من الدخول في مجال الأعمال والمنافسة فيه.

نجاح رغم التحديات

ولفتت أن هناك الكثير من المشروعات حققت نجاحات برغم التحديات بفضل ثقة أصحابها بأنفسهم وإيمانهم بقدرتهم في تحقيق الأهداف التي من أجلها تم تأسيس المشروع.

وأشارت الشمري إلى أن من بين الأمور التي تحقق نجاح المشروع هو أن يكون صاحب المشروع محباً له، لافتة أنه لا يمكن لمشروع النجاح إلا إذا كان صاحبه قادراً على تحقيق النجاح فيه.

وقالت إن الكثير من الشباب يفضلون العمل في الحكومة بسبب الأمان الوظيفي وانعدام المخاطرة تقريباً مقابل زيادة درجة المخاطر في مجال العمل الحر.

وبينت أن المرأة الكويتية أثبتت نجاحاً كبيراً ومنقطع النظير في إثبات ذاتها في العديد من المجالات.

وقالت إن المرأة أخذت حقها في مجال العمل والمشاريع وأثبتت وجودها في العديد من المجالات، مشيرة إلى أن نجاحات المرأة تأتي في ظل رعايتها لبيتها وأولادها.

وتحدثت الشمري عن الصعوبات التي تواجه البزنس النسائي المتمثل في مزاحمة الرجال ومنافستهم للمرأة في العمل وكذلك صعوبة بناء العلاقات للمرأة عن الرجل في المجتمع.

وتطرقت إلى أن الإجراءات الحكومية الخاصة بتأسيس الشركات ليست منتظمة، فبعض الإجراءات تأتي قبل أخرى وهو ما يؤدي إلى ضياع الوقت والمال بالنسبة للراغبين في تأسيس الشركات.

