ميلا الزهراني: «فقْد».. من الأعمال الثقيلة

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تشارك الفنانة ميلا الزهراني في مسلسل «فقْد» وتبدأ احداثه بالتشويق حول حادث فقد سارة وتؤديها الزهراني، التي تعمل اختصاصية اجتماعية لطفلها فيصل ذي خمس السنوات أثناء لعبه في حديقة الحي، وتبدأ رحلة البحث عنه وتنتقل شكوكها في كل من حولها الواحد تلو الآخر.

وتواجه سارة قضية حضانة رفعتها عليها حماتها بعد رفضها الزواج من شقيق زوجها، وتقف غير مكترثة لأي شيء سوى إيجاد ولدها، يساندها في رحلتها المقدم منصور «فيصل الدوخي» المكلف بالقضية وصديقتها نورا «نورا عصر» التي تعتبر ابن صديقتها ابناً لها.

وتحوم شكوك المقدم منصور حول عدة متهمين، بينما يعرج العمل على عدّة موضوعات اجتماعية وإنسانية أخرى، كالعلاقات الزوجية المضطربة، وكيفية مواجهة بعض الأشخاص للأمراض وغيرها. وقد صرحت ميلا الزهراني لجهات اعلامية عن العمل حيث قالت: «مسلسل «فقْد» هو من الأعمال الثقيلة نفسياً على الممثل، وتؤثر عليه حتى بعد انتهاء التصوير، وتضيف إلى «إنني أقدّم دور سارة، وهي أم عاملة تفقد زوجها وتكون مسؤولة عن تربية ابنها ورعايته. وفي يوم، تفقْد ابنها في إحدى الحدائق، حيث يختطف وتبدأ الحالة المأساوية الحزينة، ولا أخفيك أن كل مشهد يتحدث عن هذا الخط كان يتعبني».

وتضيف: «كل ما فعلته المرأة أنها قررت أن تخرج بابنها من المنزل، وعندها تبدأ الأحداث تطرح السؤال عمن خطفه، وكيف ولماذا؟».

يذكر أن مسلسل «فقْد» من بطولة ميلا الزهراني، فيصل الدوخي، مروة محمد، ليلى السلمان، نورا عصر، شافي الحارثي، محمد الهزازي وآخرون. تأليف وكتابة محمد الفهادي ومشاركة محمود حمدان، وإخراج سمير عارف.

