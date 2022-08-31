دُرة تتألق على «إنستغرام» بفستان أزرق «أوف شولدر»

النهار Plus

شاركت الفنانة التونسية دُرة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير، ظهرت فيها مرتدية فستاناً طويلاً أزرق ذا أكمام مكشوفة و اتسم بصيحة الـ«أوف شولدر» التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، وكما تميز باللون اللبني المزين بنقوشات الورد.

وانتعلت «دُرة» حذاء صيفياً أنيقاً ذا كعب عالي باللون الموف الفاتح مع حقيبة متوسطة الحجم بنفس اللون، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

واستكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الأنيقة، عقد في الرقبة والأقراط في الأذن، وفضلت أن تترك خصلات شعرها البني الناعم منسدلا بطريقة بسيطة.

وعلق رواد السوشيال ميديا على الإطلالة بأن «دُرة» دائما موفقة في اختيار إطلالتها وأزيائها، ليتضح بعد ذلك أن سعر الفستان الذي ظهرت به يبلغ 950 دولاراً، أي ما يتجاوز 18 ألف جنيه.

وعلى الصعيد الفني تنتظر «دُرة» عرض مسلسلها الجديد «المتهمة»خلال الفترة المقبلة، والذي يشاركها بطولته علي الطيب، عادل كرم، غادة طلعت، مها نصار، محمد دياب، محمود عبد العظيم، أسامة عباس، وآخرون من إخراج تامر نادي.

وكان آخر أعمال «دُرة» السينمائية فيلم «الكاهن» بطولة محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، حسين فهمي، إياد نصار، محسن محيي الدين، ثراء جبيل، حسام الشاعر، وآخرون من إخراج عثمان أبو لبن.

وشاركت «دُرة» في مسلسل بين السما والأرض الذي تم عرضه في دراما رمضان 2021 بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، هاجر عفيفي، درة، ندى موسى، أحمد بدير، نجلاء بدر، محمد لطفي، نور صالح، زكي فطين عبد الوهاب، محمد ثروت، عمرو صالح، نورهان، محمود الليثي، وآخرون.

