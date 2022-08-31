سمية الخشاب تعلن استعدادها لإنهاء الحرب «الروسية- الأوكرانية»!

النهار Plus

عادت الفنانة سمية الخشاب، لتثير الجدل من جديد خاصة بعد ما حرصت الفترة الماضية على التواصل مع المتابعين والجمهور من خلال منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة للحديث مع المتابعين، خاصة اهتمامها بكل طلاب الثانوية العامة والنصائح التي قدمتها خلال فترة الامتحانات والحديث عن القضايا المثيرة، إلى أن وصلت للحرب بين أوكرانيا وروسيا.

حديث سمية عن الحرب «الروسية، الأوكرانية»، بدأ بعدما طلبت الفنانة الشهيرة من جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع «تويتر»، مشاركتها مشاكلهم. وكتبت سمية، في تدوينة، مخاطبة متابعيها: «أي حد مش عارف ينام وعنده مشكلة أو حوار يقولي، أنا صاحية بدري ولسه شاربة كوفي، ومستعدة أحل مشاكل أوكرانيا وروسيا».

يشار هنا إلى أن سمية الخشاب، حرصت في الفترة الماضية على نشر سلسلة من التغريدات، عبر صفحتها الرسمية حول آرائها في المشاكل الحياتية، ومشاركتها متابعيها، عن رأيها في كثير من القضايا، وذلك من حين إلى آخر وفتح باب الحوار معهم للمشاركة بآرائهم، كما تحرص بالرد على بعض التعليقات من قبل الجمهور ومحبي الفنانة.

