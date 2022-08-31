روجينا لـ «النهار»: «كيد الحريم» تجربة مميزة.. و«فدوى» الأقرب

النهار Plus

الفنانة روجينا.. من المعهد العالي للفنون المسرحية كانت انطلاقتها في الفن والحياة الزوجية، فدراستها إلى جانب موهبتها منحتها مكانة كبيرة في الوسط الفني منذ أولى خطواتها، وقاعات المعهد كانت شاهدت على قصة حبها التي توجت بالزواج من الفنان القدير، ونقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، الذي لا تزال تعتبره زوجًا ومرجعًا فنيًا لها.

روجينا التي كشفت لـ«النهار» سر تعلقها بتقديم وتجسيد أدوار الشر، التي تستفز موهبتها الفنية، أكدت أنها في حياتها العادية شخصية متسامحة لأبعد الحدود، كما تحدثت عن كواليس علاقتها بزوجها الفنان أشرف زكي، الذي تشاركه في العديد من اختياراتها الفنية، والتي كان آخرها مسلسل «انحراف» الذي خاضت به «روجينا» سباق دراما «رمضان 2022»، هذا إلى جانب مشاركتها في المسلسل الكويتي الكوميدي «كيد الحريم» والذي اعتبرته بمنزلة تجربة جديدة عليها تقدمها للجمهور الخليجي.

روجينا أعربت عن سعادتها بنجاح مسلسل «انحراف» الذي قدمت فيها قصصاً مستوحاة من الواقع، والتي فرضت عليها الاستعانة بأطباء نفسيين لمساعدتها في الوصول إلى مفاتيح الشخصية، وامتد الحوار أيضا إلى الحديث عن دخول بناتها إلى مجال الفن، والنصائح التي تقدمها لهن وكان الحوار التالي:

? بداية.. ما الأسباب التي دفعتك لخوض سباق «دراما رمضان 2022» بمسلسل «انحراف» الذي أثار حالة من الجدل بعد عرض أولى حلقاته؟

? «انحراف» مستوحى من قصص حقيقة حدثت بالفعل في المجتمع المصري، وأثناء تحضيري للمشاركة في العمل التقيت عدداً من أبطال العمل الحقيقيين، والعمل يأتي من منطلق اهتمامي بقضايا المرأة، والتي أرى أنها في حاجة لمزيد من الأعمال الدرامية لإزاحة الستار عن المشكلات والأزمات التي تواجهها في المجتمع.

? ألم تخشي من تحمل مسؤولية عمل فني من بطولتك؟

? بالتأكيد، البطولة لها مميزات رغم صعوبتها وتحمل المسؤولية من أهمها اختياري للعمل أو الفكرة التي أقدمها، لذلك اختيار مخرج وقائد للعمل أيضا يساعد على نجاحه لأني لن أكون مسؤولة عن البطولة بمفردي لأن نجاح أي عمل هو مسؤولية جميع المشاركين فيه، ومن جانبي عملت على اختيار عمل يليق بجمهوري الذي يدعمني ويقف ورائي، ولم أفكر في البطولة بقدر تفكير في تحقيق الهدف وهو النجاح، فأنا ممثلة أجتهد وكل عمل أو دور أقدمه أشعر وكأني طالبة في أولى معهد.

هاوية

? بعد تجاربك الفنية ومشاركاتك المتميزة، هل لا تزالين تتعاملين مع الفن بمنطق «الهواية»؟

? أنا ممثلة هاوية في بحر التمثيل، وسأظل كذلك حتى آخر نفس.

? بعيدًا عن «انحراف».. كيف تقييمن تجربتك في المسلسل الكويتي «كيد الحريم»؟

? تجربه كانت ممتعة غازلت من خلالها جمهوري في الخليج وأنا كنت الفنانة المصرية الوحيدة وسط جموع الفنانين الكويتيين واستمتعت بالتجربة جداً، والمنتج تحمس لفكرة وجودي في الخليج، ولم أتخوف من فكرة عرضه في نفس توقيت عرض مسلسل«انحراف» لأن الفكرة كوميدية ومختلفة تمامًا عن فكرة «انحراف».

? إلى أي مدى يلعب زوجك الفنان أشرف زكي دوراً في اختياراتك الفنية؟

? دائما أبحث عن النصيحة من «أشرف» في كل تفصيلة في حياتي، صغيرة كانت أو كبيرة، وفي عملي كذلك، وأتعامل معه وكأنه «مرجع» منذ دخولي معهد الفنون المسرحية، حتى لو صادفت مشهداً لا أعرف من أين أبدأ أسأله فهو معلمي ومرشدي.

الشر

? بعد تقديمك أدواراً متعددة.. هل تفضلين أدوار الشر أم لا مانع من التكرار؟

? لا أحب تكرار نفسي، رغم أن الفنان لديه القدرة أن يقدم أي دور بطريقه تختلف عن الأخرى وأميل إلى أدوار الشر أو الأدوار المركبة فهي أكثر الأدوار التي تستفز للفنان، وأنا من مدرسة اختيار الأدوار الصعبة، لأنها تخلق احساساً ومشاعر مختلفة ومتناقضة نابعة من داخل الإنسان والجمهور يحبها ويستمتع بهذه النوعية من الأعمال.

? «يا ألعب يا أغلس» أخر أعمالك المسرحية، هل ستعودين قريبًا إلى خشبة المسرح بعمل جديد؟

? حتى الآن لا توجد أعمال مسرحية، وتجربة مسرحية «يا ألعب يا أغلس» عرضت ضمن فعاليات «موسم الرياض» وهي تجربة رائعة استمتعت بها وبكل كواليسها وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير، كما أن توقيت عرضها كان مناسباً للجمهور السعودي وأتمنى تكرار التجربة مرة أخرى.

? رغم محبتك لتقديم أدوار الشر، هل أنت شخصية متسامحة في حياتك العادية؟

? أنا مسالمة ومتسامحة لأبعد الحدود ولا افترض سوء النية تجاه أحد ولا أفكر في الإساءة لأي شخص.

السوشيال ميديا

? حدثينا عن طبيعة علاقتك بـ«السوشيال ميديا» التي أصبحت واحدة من الأدوات المهمة للفنانين خلال الفترة الحالية؟

? بالطبع.. «السوشيال ميديا» مهمة جدا للتواصل بين الفنان وجمهوره، ويمكن القول إني متابعة جيدة لمواقع التواصل الاجتماعي، ولو كنت بعيدة عن الميديا سأكون بعيدة عن الجمهور، وكما يقولون «البعيد عن العين بعيد عن القلب»، لابد أن تكون هناك حميمية بين الفنان والجمهور.

? هل قدمتِ أي نصائح لابنيتك قبل دخولهم مجال الفن؟

? ابنتي الكبرى مايا اختارت الإخراج وابنتي مريم دخلت الجامعة الأميركية قسم تمثيل، ولم أنصحهما بالابتعاد عن الفن وأنه مرهق، لأني لا أحب التناقض ولم أنصح بنتي بالابتعاد عن التمثيل، وأرى أن مريم ستكون ممثلة شاطرة.

? برأيك.. هل أنت من الذين يؤكدون أن الفن رسالة وليس مجرد وسيلة للترفيه؟

? طبعاً الفن رسالة عظيمة ومهنة صعبة ومؤثرة

? ما الشخصية التي يمكن القول إنها الأقرب إليك من بين أعمالك الفنية؟

? شخصية «فدوى» التي قدمتها في مسلسل «البرنس» هي شخصية للتاريخ أحبها الجمهور وتعاطف معها، ومن هذه الشخصية أستطيع أن أقدم مسلسلا عنها وما زال الجمهور يناديني «فدوى ياعمري» وهي من أهم الشخصيات التي قدمتها في حياتي وأدين بالفضل للمخرج محمد سامي لأنها من صنعه.

