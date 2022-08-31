الإماراتيات ملهمات لنساء العالم

النهار Plus

أكدت د. سعاد سلطان الشامسي أول مهندسة طيران إماراتية، وأول باحثة عربية في مجال الطيران، ومستشارة طيران الاتحاد في مشروع مطار أبوظبي الدولي، أن فتيات دولة الإمارات مُلهمات لغيرهن من نساء العالم. وأوضحت الشامسي أنها تعمل في مجال هندسة الطيران منذ 22 عاماً، وكانت بدايات العمل تتسم بالصعوبة بسبب أنه مجال يتسع أكثر للرجال لظروف بيئة العمل وطبيعته ومدى تقبل المجتمع لفكرة عمل المرأة في ذلك المجال الصعب، حيث إن الأغلبية بالبداية كانت ترفض عمل الفتاة بقطاع هندسة الطيران، بسبب تخوف العائلة من فكرة عملها وسط كل هذه الأجواء المعقدة. وذكرت أنه تم تأسيس أول جمعية للمرأة العاملة في الطيران، بهدف توعية الفتيات والشباب بمجال الطيران وتقديم الدعم لهم، وفرص إثبات الذات بسبب ازدهار وتطور صناعة الطيران حول العالم، مشددة على أن مجال الطيران يُعد فرصة عظيمة للإبداع والإلهام، مع ضرورة تحلي الأجيال الجديدة بالصبر والعزيمة والشغف من أجل تسلم الراية في هذا القطاع بالمستقبل. ودعت الشامسي الشباب للدراسة المستمرة والاطلاع على الأبحاث الدورية، خصوصاً مع التطور الذي شهده خلال العقدين الماضيين، وطبيعة الصناعة التي اختلفت بسبب التكنولوجيا المتطورة، مؤكدة أن الطيران يُعد من المجالات المتميزة التي تحتاج للدراسة والبحث باستمرار، والعديد من الفتيات الإماراتيات هن مُلهمات وقدوات في جميع المجالات ليس فقط للمرأة الإماراتية وإنما للمرأة العربية والعالمية.