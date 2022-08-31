للمرة الأولى في تاريخ مصر.. سيدة تدير أشهر مصنع حربي

النهار Plus

في سابقة هي الأولى من نوعها بمصر، أصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي م. محمد صلاح الدين مصطفى ، قراراً بتعيين م. دينا عبدالمنعم رئيساً لمجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، وبذلك تصبح أول سيدة مصرية تتولى هذا المنصب الرفيع.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن المهندسة دينا عبدالمنعم حاصلة على بكالوريوس هندسة القوى والآلات الكهربائية، وحصلت على ماجستير في التحكم الآلي كما حصلت على شهادة الأعمال الدولية المعتمدة من جامعة ميسوري ودرست برنامج القيادة للتميز الحكومي في جامعة كينجز بلندن والجامعة الأميركية بالقاهرة، وبدأت رحلتها المهنية بالإنتاج الحربي منذ عام 1998 كمهندسة للصيانة بإحدى الشركات التابعة وتدرجت في المناصب حتى وصلت إلى تولي منصب مساعد وزير الدولة للإنتاج الحربي للتطوير والمتابعة ثم جاء قرار الوزير محمد صلاح بتعيينها رئيساً لمجلس إدارة الشركة (مصنع 27 الحربي) لتصبح بذلك أول سيدة تشغل منصب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للوزارة.

وأكد بكر أن هذا القرار يأتي في ضوء توجيهات الوزير محمد صلاح الدين مصطفى بضرورة العمل وفقاً لمباديء تكافؤ الفرص والمساواة، مشيراً إلى أن الوزير دائماً ما يؤكد على أن المرأة في قطاع الإنتاج الحربي عنصر فاعل ومتميز ومؤثر وأدائها يدفع إلى إعطائها الفرصة للقيادة والمشاركة في صُنع القرار بما يتفق مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة وفي إطار الجمهورية الجديدة المبنية على العمل الدؤوب والعلم والتنمية واحترام حقوق الإنسان.

جدير بالذكر، أن شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) تم افتتاحها عام 1954 وتم بداخلها إنتاج أول منتج حربي مصري بنسبة 100% من خلال إنتاج أول طلقة ذخيرة 9 مم وذلك يوم 23 أكتوبر 1954 والذي أُتخد عيداً للإنتاج الحربي منذ ذلك الوقت، وتنتج الشركة ذخائر الأسلحة الصغيرة بأنواعها ولتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية والكفاءات البشرية المتوفرة بالشركة يتم تصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار منافسة مثل المراوح والمحركات الكهربائية واللوحات الكهربائية وشفاطات المصانع والورش وتمتلك الشركة العديد من الإمكانيات التكنولوجية المتطورة مثل مكبس سباكة بالضغط 420 طن ومكابس هيدروليكية حتى 100 طن بالإضافة إلى ماكينة الحفر بالشرارة وماكينة لف المواتير ومخارط متطورة.

وفي تصريح سابق قالت دينا عبدالمنعم عن كونها امرأة داخل وزارة أغلبها رجال: «الكل داخل الوزارة منضبط بغض النظر عن هو رجل أو ست، وبالتالي كلنا ماشيين على نفس القواعد، والكفاءات هي اللي بتحكم، وإحنا نسبتنا مش قليلة كمساعدات للوزير، إحنا اتنين مساعدات للوزير ومساعد رجل، واللي بيحصل في الوزارة ده تطبيق للبلد، وموضوع الاعتماد على المرأة مش موضوع شكلي ومش كوتة لا الموضوع بيعتمد على الكفاءات».

