الصدر يسحب مسلحيه من الشارع

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: عاد الهدوء الى العراق غداة ليلة من الاشتبكات المسلحة في بغداد اوقعت عشرات القتلى والجرحى فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية امس «رفع حظر التجوال» وذلك عقب انسحاب أنصار التيار الصدري من الشوارع، بعد كلمة زعيمهم مقتدى الصدر طلب فيها انهاء الاعتصامات على الفور وهو ما لقي ترحيبا من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الذي وصف موقف الصدر بـ«اعلى مستويات الوطنية».

وأمهل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع من كل أنحاء العراق تحت طائلة «التبرؤ» منهم بعد يومين من المواجهات أوقعت نحو 30 قتيلا ومئات الجرحى.وقال في مؤتمر صحافي من النجف «كنت آمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية دون استخدام أسلحة وهذه الثورة التي شابها العنف والقتل فهي ليست بثورة أصلا».

وقال الصدر «لو جرى حل الفصائل من قبل، كما طالبنا مرارا، لما وصلنا إلى المشهد الحالي»، مؤكدا أن «العراق بات الآن أسيرا للفساد والعنف» وأن «أفراد الحشد الشعبي لا علاقة لهم بما يحدث». وقدم مقتدى الصدر اعتذاره للشعب العراقي الذي وصفه «بالمتضرر الوحيد مما يجري»، كما شكر القوات الأمنية التي وقفت موقف الحياد مع كل الأطراف.

وفور انتهاء كلمة الصدر بدأ أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء بأعداد كبيرة عبر جسر الجمهورية. وبعد بدء انسحاب المسلحين قررت قيادة العمليات المشتركة رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات وفتح الجسور المغلقة.

من جانبه قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن كلمة الصدر تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بالتوقف عن التصعيد السياسي والأمني وبدء حوار سريع.وأضاف أن دعوة الصدر لوقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي.

وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إن موقف مقتدى الصدر هو بحجم العراق الذي يستحق منا الكثير.

واستفاقت العاصمة العراقية بغداد امس على أصوات اشتباكات متقطعة وانفجارات بعد يوم دام، عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي وأفاد مصدر طبي عراقي بأن 30 شخصا قُتلوا وأصيب 700 آخرون جراء الاشتباكات التي شهدتها المنطقة الخضراء ببغداد منذ الاثنين، بينهم 110 من أفراد القوات الأمنية. واندلعت الاشتباكات في بغداد عقب قرار الصدر الانسحاب من الحياة السياسية، حيث اقتحم آلاف من انصار الصدر القصر الحكومي المعروف لدى العراقيين بـ«القصر الجمهوري» واستخدمت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لإخراجهم. وأشار شهود عندها إلى حصول تبادل لاطلاق النار عند مداخل المنطقة الخضراء بين انصار مقتدى الصدر وانصار الإطار التنسيقي وقال مصدر امني أن «سرايا السلام» التابعة لمقتدى الصدر استهدفت المنطقة الخضراء من الخارج فيما كانت وحدات الجيش الخاصة ووحدة من الحشد الشعبي داخلها. ودوت صافرات الإنذار في السفارة الأميركية ببغداد في ساعة مبكرة من صباح امس وتم تفعيل منظومة الدفاع الجوي «سيرام» (C-RAM) مرتين وهي منظومة أميركية مستخدمة للدفاع عن المناطق ذات الأهمية البالغة من أنواع القذائف والصواريخ التي قد تتعرض لها.

وخارج العاصمة اقتحم أنصار التيار الصدري مكتب مجلس النواب في محافظة كربلاء جنوبي البلاد كما أظهرت صور محاصرة أنصار التيار الصدري محكمة الاستئناف في محافظة ميسان الاتحادية جنوب شرقي العراق.وقال مسؤولون أمنيون عراقيون إن أنصار الصدر اغلقوا مداخل ميناء أم قصر في محافظة البصرة.ومقر مبنى محافظة ذي قار في مدينة الناصرية.

واقتحم أنصار الصدر أيضا مقر محافظة ديالى في شرق العاصمة بغداد. وفي محافظة واسط اقتحم أنصار الصدر مبنى المحافظة، وسيطروا عليه بالكامل.

