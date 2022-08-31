توقف نفط العراق.. كابوس يرعب العالم

عربيات ودوليات

هجم أهالي بغداد والمحافظات الجنوبية على الأسواق لشراء احتياجاتهم بعد تدهور الوضع نتيجة قرار زعيم التيار الصدري اعتزال السياسة وقيام متظاهرين باقتحام مقار حكومية وحزبية. وقام متظاهرون، معظمهم من أنصار الصدر، بإغلاق حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط الذي ينتج أكثر من 120 ألف برميل يوميا بالإضافة إلى إغلاق ميناء أم قصر حيث تصدر كميات لا بأس بها من النفط ومحاصرة مصفى الشعيبة بالتزامن مع الاشتباكات المسلحة داخل المنطقة الخضراء صباح امس.

وسادت الخشية من توسع المتظاهرين وقيامهم باقتحام الحقول النفطية جنوبي البلاد، حيث معظم الثروة النفطية العراقية، فذلك يعني أن السوق النفطية تفقد أكثر من 3 ملايين برميل يوميا، التي تمثل صادرات العراق من الجنوب؛ وهذا الأمر سينعكس على السوق النفطية، خاصة دول إيطاليا وإسبانيا واليونان وتركيا وهولندا التي تعتمد بشكل شبه أساسي على النفط العراقي في تغطية استهلاكها.

وعلق الخبير النفطي، حمزة الجواهري بشأن إمكانية إيقاف الإنتاج بالحقول النفطية، قائلا لموقع قناة «الجزيرة» الالكتروني إن «الشعب سيموت جوعا إذا توقفت حقول النفط عن الإنتاج، لاعتماد البلد على النفط في دفع رواتب الموظفين».

ويعتمد اقتصاد العراق بنسبة 94% على النفط مع تآكل القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، بسبب الفساد المالي والإداري بالرغم من إنفاق مليارات الدولارات. وأضاف أن إيقاف صادرات النفط صعب جدا، لأسباب عديدة منها وجود منصات التصدير في عمق البحر والجميع يدرك أن النفط يمثل خطا أحمر لاعتماد الشعب عليه وبين أن أي تطور أمني يؤثر على صادرات العراق سيؤدي إلى التأثير المباشر في أسعار النفط وهذا ما لا تتحمله الدول الغربية خصوصا أنها تعاني من ارتفاع في أسعار الوقود بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأفرغ المواطنون معظم المحال والمراكز التجارية بعد شرائهم الأكل والمواد الرئيسة، نتيجة فرض حظر التجوال بالإضافة إلى الازدحام الكبير على محطات الوقود، إذ أصبحت المراكز التجارية الكبيرة مغلقة وفارغة. وقال بائع الخضروات والفواكه، مصطفى كاظم، إن حظر التجوال أدى إلى قيام الناس باقتحام متجرنا، واشتروا كميات كبيرة من الخضروات فقط تكفيهم لمدة أسبوع في حين لم يشتر الفاكهة إلا عدد قليل. وأضاف أن الطلب ازداد على الخبز والبيض وغيرها، وقامت أغلب المتاجر برفع الأسعار، بينما المواطن مضطر لشرائها بأي ثمن، خوفا من المستقبل المجهول. وشهدت أسعار الدولار ارتفاعا إلى 1500 دينار للدولار وقام عدد من المواطنين بسحب الأموال من المصارف خوفا من اقتحامها من قبل متظاهرين.

وقال مصدر مطلع إن استمرار العنف لأيام أخرى كان سيؤدي إلى انسحاب الشركات الأجنبية، خصوصا أن بعض العاملين الأجانب غادروا العراق، مشيرا إلى أن خسائر العراق إذا توقفت المشاريع العاملة ستبلغ أكثر من 20 مليار دولار. وقال الخبير الاقتصادي، باسم جميل أنطون إن «البلد دخل مشكلة اقتصادية كبيرة، وهي تردي الوضع الأمني، مع عدم وجود حكومة لإقرار موازنة العامين الحالي والمقبل».

