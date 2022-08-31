مصر تؤكد دعم استقرار العراق

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: سادت موجة من القلق عربيا ودوليا إزاء الاشتباكات في العراق، والتي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

واكدت مصر إنها تتابع الموقف الراهن بالعراق باهتمام، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق» داعيا «;g الأطراف العراقية إلى تغليب المصلحة العليا لوطنهم من أجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار، وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين».

ودعت جامعة الدول العربية العراقيين إلى تغليب لغة الحوار لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، مع التحذير من انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء.

بدورها أعلنت الجزائر أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في العراق، وتدعو جميع الأطراف إلى تفضيل لغة الحوار حفاظا على الأرواح والممتلكات.

من جهتها وصفت الولايات المتحدة الوضع في العراق بأنه «مقلق»، ودعت إلى الهدوء والحوار، مضيفة أن «الوقت الآن للحوار وليس للمواجهة». وقالت السفارة الأميركية في بغداد إن الاضطرابات في العراق لا تسمح لمؤسسات البلاد بالعمل، بينما أبلغ المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي الصحافيين بأن واشنطن لا ترى حاجة لإجلاء العاملين في سفارتها بالعراق في الوقت الحالي.

