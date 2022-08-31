المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى حلّ البرلمان

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق إن المحكمة الاتحادية لم تنظر في الدعاوى المعروضة، امس بسبب حظر التجوال الذي فرض عقب الاشتباكات الحاصلة في المنطقة الخضراء ببغداد. في حين ذكرت وسائل إعلام عراقية أن المحكمة الاتحادية أجلت النظر في دعوى حل البرلمان التي كانت مقررة امس حتى إشعار آخر. واستفاقت العاصمة العراقية بغداد على أصوات اشتباكات متقطعة وانفجارات، بعد يوم دام عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي. وقُتل نحو 30 شخصا وأصيب 700 آخرون جراء الاشتباكات التي شهدتها المنطقة الخضراء، بينهم 110 من أفراد القوات الأمنية، وفق إحصائية غير رسمية وغير نهائية. وشهد العراق في الساعات الأخيرة تطورات أمنية وسياسية متلاحقة، إذ أخرجت القوات الأمنية بالقوة أنصار الصدر من داخل القصر الحكومي والساحات المحيطة به، وفرضت حظرا للتجول في جميع المحافظات. وكان أنصار مقتدى الصدر اقتحموا مبنى البرلمان واعتصموا به منذ تاريخ 30 يوليو وذلك لمنع الإطار التنسيقي من تشكيل أي حكومة. ووسع أنصار الصدر اعتصامهم بتاريخ 23 أغسطس الحالي، ليشمل مبنى مجلس القضاء، للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ولكن القضاء أصدر مذكرات قبض بحق 3 من قيادات التيار الصدري، أبرزهم صباح الساعدي، لينهي في اليوم نفسه أنصار الصدر اعتصامهم.