الأمم المتحدة ترحب بدعوة الصدر «المعتدلة» لإنهاء العنف

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بغداد - نيويورك - الوكالات: رحبت البعثة الأممية لدى العراق، امس بدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإنهاء الاعتصامات والمظاهرات في البلاد. وقالت البعثة الأممية، عبر حسابها على فيسبوك إن «يونامي ترحب بالإعلان المعتدل الأخير للسيد مقتدى الصدر»، مشددة على «ضرورة ضبط النفس والتهدئة لكي يسود صوت العقل». ووجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، امس المتظاهرين بالانسحاب الكامل من البرلمان خلال ساعة واحدة.وقال الصدر، في مؤتمر صحافي إنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفا «كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح». وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا الأطراف العراقية إلى «ضبط النفس» و«اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع» بعد عشرات القتلى والجرحى في احتجاجات بالمنطقة الخضراء ببغداد إثر إعلان المرجع الديني مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في بيان إن الأمين العام «يتابع بقلق التظاهرات التي شهدها العراق اليوم، والتي دخل خلالها المتظاهرون مبان حكومية». وأضاف أن الأمين العام «يدعو إلى الهدوء وضبط النفس، ويحض كل الجهات الفاعلة ذات الصلة على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع وتجنب العنف». ونقل البيان عن غوتيريش دعوته «كل الأطراف والجهات الفاعلة إلى تجاوز خلافاتهم والانخراط، من دون تأخير، في حوار سلمي وشامل».