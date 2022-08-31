فيضانات باكستان: كارثة تفوق التصور وثلث البلاد «غارق»

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إسلام أباد - الوكالات: اعلنت وزيرة شؤون المناخ في باكستان شيري رحمن أن «ثلث مساحة البلاد غرق بالكامل في أعقاب الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد. وجرفت السيول الطرقات والمنازل والمحاصيل، وخلفت دماراً كبيراً في أنحاء باكستان.

ووصفت الوزيرة الوضع بأزمة «ذات أبعاد لا يمكن تصورها» وقالت إن كل شيء تحول إلى «محيط واحد، لا يوجد أرض جافة لسحب المياه إليها».

وقتل ما لا يقل عن 1.136 شخصاً منذ بدء موسم الأمطار الموسمية في يونيو وفق ما صدر عن مسؤولين. وبلغت غزارة أمطار الصيف درجة قياسية لم تسجل منذ عقد. وترجع الحكومة الأسباب إلى التغير المناخي. وقالت الوزيرة الباكستانية «حرفياً، ثلث باكستان حالياً، تحت المياه التي تخطت كل الحدود وكل معيار شاهدناه في السابق». وأضافت «لم نر شيئاً كهذا إطلاقاً».

وأفاد مسؤولون الإثنين، بوفاة 75 شخصاً خلال آخر 24 ساعة فقط. وتوقعوا ارتفاع حصيلة القتلى. وقال وزير الخارجية بيلاوال بوتو-زرداري لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» إن ثلث عدد القتلى من الأطفال. وأضاف قائلاً إنهم ما زالوا في مرحلة تقدير حجم الأضرار.

ويقدر مسؤولون أن أكثر من 33 مليون باكستاني - واحد من كل سبعة أشخاص - تضرروا من آثار الفيضانات التاريخية. وجرفت المياه الغزيرة في نهر سوات شمال البلاد، الجسور والطرقات، وعزلت قرى بأكملها.

وصدرت تعليمات إلى آلاف الأشخاص الذين يسكنون المناطق الجبلية بالإخلاء. لكن ورغم مساعدة طائرات الهليكوبتر لاتزال السلطات تعاني للوصول إلى المحاصرين.وقال رئيس الوزراء شهباز شريف بعد جولة في طائرة مروحية «أزيلت قرية تلو الأخرى. دمرت آلاف المنازل».

واحتشد من تمكن من الفرار، في واحد من المخيمات المؤقتة التي جهزت في جميع أنحاء البلاد.وقال أحد الناجين، فازال ماليك من داخل مدرسة تستخدم لإيواء نحو 2500 شخص في إقليم «خيبر باختونخاوى» الشمالي: «الحياة هنا مزرية. احترامنا الشخصي بات على المحك»

وتضررت المناطق الجبلية في هذا الإقليم بشكل كبير. لكن إقليمي السند وبالوشستان كانا الأكثر تضرراً.

ويسود قلق متزايد بشأن كلفة إعادة البناء بعد هذه الكارثة، وناشدت الحكومة الباكستانية وكالات الإغاثة والدول الصديقة والمانحين الدوليين، للحصول على المساعدة المالية. وقال وزير التخطيط إحسان إقبال لوكالة رويترز إن التقدير الأولي للكلفة يفوق 10 مليارات دولار. وأفاد أن المياه جرفت نحو نصف محصول القطن في البلاد.

