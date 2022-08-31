واشنطن تحذر فلسطين من طلب «عضوية أممية كاملة»

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القدس المحتلة - الوكالات: حضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة الفلسطينية على عدم التقدم بطلب لمجلس الأمن لقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة، محذرة من أنها ستستخدم في هذه الحالة حق النقض.

وأفاد موقع «واللا» العبري نقلا عن مسؤولين أن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بدأ قبل أسابيع قليلة محادثات هادئة مع أعضاء مجلس الأمن في نيويورك بشأن تصويت محتمل على قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وحسب تقرير «واللا» فقد ناقش الفلسطينيون القضية مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية فأبدوا تحفظات شديدة وأشاروا إلى أن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلى أي تقدم سياسي مضيفين أن الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو إذا طرحت القضية للتصويت.

يذكر أن في نوفمبر 2012، تمكن الفلسطينيون من الحصول على دولة مراقب وليست عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية. ومنذ ذلك الحين، حاول الفلسطينيون عدة مرات الحصول على تصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قبولهم كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على تسعة أصوات من أصل 15 صوتا مطلوبا لإجراء تصويت على هذه القضية. وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين وإن «الطريقة الواقعية الوحيدة لحل سلمي هي من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين. لا توجد طرق مختصرة لدولة فلسطينية بدون مفاوضات مع إسرائيل».

ووصل مسؤول الملف الإسرائيلي الفلسطيني في الخارجية الأميركية، هادي عمار،امس في زيارة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيث سيلتقي كبار المسؤولين الإسرائيليين والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وسيكون موضوع التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة أحد المواضيع الرئيسية التي سيناقشها مع الرئيس عباس. على صعيد اخر أصيب إسرائيليان بالرصاص امس بعدما توجها «من دون تنسيق» مسبق إلى قبر يوسف في مدينة نابلس الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة على ما أفاد مسؤولون.

ونفذ الجيش الإسرائيلي لاحقا عملية عسكرية في موقع قريب أصيب خلالها أربعة فلسطينيين. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن إسرائيليين دخلا صباح الثلاثاء «من دون تنسيق إلى مدينة نابلس.. وأصيبا برصاص اطلق باتجاههما». وأوضح مصور لوكالة الصحافة الفرنسية في المكان أن فلسطينيين أضرموا النار في سيارة الإسرائيليين في نابلس ولا يزال الوضع متوترا في المنطقة الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.

