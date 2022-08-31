السعودية تطالب لبنان بتسليم رجل هدد سفارتها

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بيروت - الوكالات: اعلن السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، أن المملكة تتطلع إلى اعتقال رجل سعودي في بيروت وتسليمه إلى الرياض بعد أن هدد سفارة بلاده الأسبوع الماضي. وقال بخاري عقب لقاء مع وزير الداخلية اللبناني إنه يدعو السلطات اللبنانية المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية. كما دعا بخاري قوات الأمن اللبنانية إلى مواصلة التصدي لعمليات تهريب المخدرات إلى السعودية مشيرا إلى أن المملكة ضبطت 700 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من مخدر الحشيش تم تهريبها من لبنان أو عن طريقه منذ عام 2015. وعلى وقع استمرار التحقيقات في تهديدات المواطن السعودي، علي الهاشم، لسفارة بلاده في بيروت، ظهر الهاشم مجددا عبر أحد مواقع التواصل، ليعلن انه متواجد حاليا في سوريا وأنه سيعود بعد أيام إلى لبنان. وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية دهمت منزله في مدينة النبطية جنوب لبنان، ولم تعثر عليه.