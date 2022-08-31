مان يونايتد أعار المجبري إلى برمنغهام

دوليه

انضم لاعب الوسط التونسي الدولي حنبعل المجبري من مان يونايتد الانكليزي الى صفوف برمنغهام من المستوى الثاني (تشامبيونشيب)، على سبيل الاعارة لموسم واحد بحسب ما اعلن الموقع الرسمي للشياطين الحمر.

وكان المجبري (19 عاما) الذي يستعدّ للمشاركة مع «نسور قرطاج» في نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر، خاض اول مباراة رسمية له في صفوف مان يونايتد في مايو عام 2021 ضد ولفرهامبتون، ثم مباراتين اخريين الموسم الماضي ضد ليفربول وكريستال بالاس. وكان ضمن عداد تشكيلة مان يونايتد خلال جولة الفريق في تايلاند واستراليا الصيف الحالي.

وعلق المجبري على انتقاله الى فريق وسط انكلترا بقوله «سمعت اشياء طيبة من زملائي الذين لعبوا هنا من قبل، وبالتالي انا جاهز للدفاع عن ألوان هذا النادي».

وكان لاعب وسط مان يونايتد السابق (مع نوتنغهام فوريست حاليا) والجناح الهولندي تاهيت تشونغ دافعا عن ألوان برمينغهام على سبيل الإعارة في السابق.

