إقالة مدرب بورنموث

دوليه

أقال نادي بورنموث العائد الى الدرجة الممتازة الإنكليزية هذا الموسم، مدربه سكوت باركر أمس، بعد الخسارة الفادحة التي تلقاها فريقه امام ليفربول بتسعة اهداف نظيفة أول من أمس.

وسيشرف على تدريب الفريق بشكل مؤقت غاري أونيل علما بأن الفريق خسر 3 مباريات من أصل أربع خاضها في الموسم الجديد، ويحتل المركز السابع عشر في الترتيب.

وقال مالك النادي ماكسيم ديمين «أود ان اعبر عن امتناني الى سكوت وجهازه الفني على الجهود التي بذلوها خلال فترة تواجدهم معنا».

واضاف «عودتنا الى مصاف أندية الدرجة الممتازة نهاية الموسم الماضي بإشراف سكوت ستبقى عالقة في الاذهان على انها الأكثر نجاحا في تاريخنا».

وتابع «لكن من أجل مواصلة عملية تطورنا كفريق وكناد،

كان من الضروري ان تكون استراتيجيتنا متناسقة من أجل ادارة النادي بطريقة متواصلة». وكان باركر (41 عاماً) انتقد علنا ادارة النادي لعدم مبادرتها الى تعزيز صفوف الفريق بعد الصعود الى الدرجة الممتازة.

