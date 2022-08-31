غيابات بالجملة في صفوف يوفنتوس

دوليه

كشف يوفنتوس، أول من أمس عن موقف مصابيه قبل مباراة سبيتسيا، اليوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وبحسب بيان يوفنتوس الرسمي، فقد تدرب أنخيل دي ماريا وليوناردو بونوتشي جزئيا مع باقي أعضاء الفريق، ولكنهما سيغيبان عن المباراة، ويمكن أن يعودوا ضد فيورنتينا يوم السبت. وأوضح: «يتعامل ليوناردو بونوتشي مع مشكلة في الانثناء، ولا يزال غير لائق بشكل كاف». وتابع: «عانى أدريان رابيو من تقلص عضلي أمام روما، ومن المتوقع أن يجلس على مقاعد البدلاء أمام سبيتسيا». وأكمل: «أما أنخيل دي ماريا فقد تدرب جزئيا مع الفريق، ويهدف أليغري، مدرب البيانكونيري، لاستعادته ضد باريس سان جرمان بدوري الأبطال، لكن النجم الأرجنتيني يمكنه بالفعل الانضمام إلى قائمة الفريق في مباراة فيورنتينا».

وختم: «سيستغرق بول بوغبا وفيدريكو كييزا وقتا أطول، لكن الأول سيعود للمشاركة في التدريبات خلال الأيام المقبلة».

