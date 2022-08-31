توتنهام يفعل شراء روميرو

دوليه

أعلن نادي توتنهام أمس، شراء عقد مدافعه الأرجنتيني كريستيان روميرو من صفوف أتالانتا. ولعب روميرو مع توتنهام الموسم الماضي على سبيل الإعارة من النادي الإيطالي، مع أحقية الشراء. وقال توتنهام، في بيان رسمي: «يسعدنا الإعلان عن التوقيع الدائم مع الأرجنتيني روميرو حتى عام 2027». وأضاف: «خاض روميرو معنا 32 مباراة حتى الآن، وأحرز هدفه الأول خلال الفوز على برايتون في مارس 2022». وتابع: «شارك روميرو على المستوى الدولي في 11 مباراة مع منتخب بلاده حتى الآن، وسجل هدفاً واحداً». ويحتل توتنهام المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 10 نقاط.

