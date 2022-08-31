سيرينا إلى ثاني «أميركا المفتوحة»

دوليه

بلغت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس الدور الثاني من بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس ضمن الغراند سلام الدور الثاني بفوزها على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 6-3 و6-3.

وتواجه الأميركية الفائزة بـ23 لقباً والساعية الى معادلة الرقم القياسي في الألقاب الكبيرة المسجل باسم الاسترالية مارغريت كورت، امتحانا صعبا في الدور التالي، حيث تلاقي الاستونية انيت كونتافيت المصنفة ثانية عالميا. وحظيت سيرينا (40 عاما) التي قد تكون مشاركتها في فلاشينغ ميدوز الاخيرة في مسيرتها المظفرة، بدعم جماهيري منقطع النظير، كما تابع مباراتها حشد من نجوم الرياضة والسينما تقدمهم الملاكم مايك تايسون واسطورة التنس مواطنتها مارتينا نافراتيلوفا والمخرج الاميركي الشهير سبايك لي.

وتابع المباراة قرابة 24 ألف متفرج على الملعب الذي شهد احراز وليامس باكورة ألقابها الكبيرة عام 1999، وبُثت على الشاشات العملاقة في الملعب صورا لانجازات وليامس مع تعليق المذيع الذي كرر مرارا وتكرارا عبارة «ملكة» ليصف سيرينا.

ودخلت سيرينا ارضية الملعب وسط تصفيق منقطع النظير من الجمهور، حيث تابع مباراتها ايضا ابنتها أولمبيا وزوجها ألكسيس أوهانيان مؤسس موقع التواصل الاجتماعي «ريديت». وتقدمت سيرينا 2-0، لكن المونتينيغرية ردت التحية بفوزها بثلاثة اشواط تواليا لتتقدم 3-2. لكن الاخيرة ارتكبت خطأين مزدوجين والارسال في حوزتها لتمنح الفرصة امام الاميركية للتقدم 5-3 ثم ارسلت لحسم المجموعة الاولى.

ونجحت سيرينا في كسر ارسال منافستها مرتين في الثانية في الشوطين الخامس والتاسع لتفوز بالمباراة.

ولدى الرجال اطاح الكولومبي المغمور والمتأهل من التصفيات دانيال ايلاهي غالان اليوناني سيتفانوس تسيتسيباس المصنف رابعا بالحاق هزيمة نكراء به 6-0 و6-1 و3-6 و7-5 في الدور الاول. واستمرت بالتالي العروض السيئة التي يقدمها اليوناني في هذه البطولة، حيث لم يتخط الدور الثالث اطلاقا. ويواجه غالان الذي يشارك للمرة الاولى في البطولة الاميركية، الاسترالي جوردان طومسون في الدور التالي.

