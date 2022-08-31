مجلس الزمالك يرفض استقالة مرتضى

دوليه

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك 4 قرارات بعد اجتماع طارئ دعا له المستشار مرتضى منصور رئيس النادي بشكل مفاجئ مساء يوم الإثنين وامتد حتى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء.

وطرح مرتضى على أعضاء المجلس فكرة استقالته من منصبه بسبب الضغوط التي يعاني منها لكن المجلس رفض ذلك، وقرر عرض الأمر على الجمعية العمومية للنادي لاتخاذ قرار طرح الثقة في رئيس النادي أو تجديد الثقة فيه.

ودعا مجلس الزمالك لعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية يوم 28 أكتوبر المقبل لمناقشة اللائحة الجديدة للقلعة البيضاء.

وقرر المجلس إقامة احتفالية كبرى باستاد القاهرة بعد التتويج بلقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي.

وأكد مرتضى منصور أن هذه الاحتفالية سيحضرها عدة مطربين يشجعون الزمالك وسيتم إعلان تفاصيلها بالكامل بعد الحصول على الموافقات الرسمية من وزارتي الداخلية والشباب والرياضة.

ووافق المجلس على توفير طائرة خاصة إلى قطر لنقل جماهير الفريق الأبيض لحضور مباراة الهلال السعودي يوم 9 سبتمبر المقبل في كأس سوبر لوسيل. وقرر مجلس الزمالك تحمل نصف تكاليف سفر مشجعي الفريق عبر الطائرة الخاصة إلى قطر. وقال مرتضى إن هناك حملة مدفوعة الأجر ضده بعد الإنجازات التي حدثت داخل الزمالك. وتابع: «جمهور الزمالك أعظم جمهور في الكون وتصريحاتي تم تحريفها والجمهور الأبيض رقم واحد». واستطرد «أمير مرتضى ليس فاشلا فقد تعاقد مع صفقات محترمة مثل زكريا الوردي وإبراهيم نداي وأحمد أيمن منصور وهناك صفقات منتظرة سيتم الإعلان عنها قريبا».

وأكمل «أمير صاحب قرار التعاقد مع فيريرا وفرجاني ساسي لاعب الدحيل وأشرف بن شرقي فهو يتعاقد مع صفقات دولية».

وأوضح أن نادي فاركو أرسل 23 مليون جنيه للنادي الأبيض بعد حصوله على خدمات الحارس محمد صبحي والناشئ ياسين مرعي بواقع 20 مليونا للأول و3 ملايين للثاني.

وأردف: «ستحدث صفقات تبادلية بين الزمالك والمصري وأيضا الإسماعيلي فعلاقتنا طيبة ببقية الأندية».

وواصل «كنت أرغب في التعاقد مع 10 لاعبين للموسم الجديد لكن فيريرا طلب ضم 5 أو 6 لاعبين فقط واللاعب الذي يحلم به جمهور الزمالك سنضمه لكن نطالب الجميع بالهدوء لمنع فشل أي صفقة في ظل ارتباط البعض بتعاقدات مع أنديتهم».

وسخر مرتضى من محمود الخطيب رئيس الأهلي قائلا «الخطيب أسطورة بالفعل لكن في الساعات فقط وليس في كرة القدم».

