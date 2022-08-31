توقيع عقد «سوبر لوسيل»

دوليه

وقع الاتحادان السعودي والمصري اتفاقية مع اللجنة المنظمة لفعالية كأس سوبر لوسيل تؤكد مشاركة الهلال بطل الدوري السعودي والزمالك بطل الدوري المصري في المباراة المرتقبة يوم 9 سبتمبر المقبل. وستقام المواجهة على أرضية ستاد لوسيل المونديالي الذي يتسع لحضور أكثر من 80 ألف مشجع ويستضيف نهائي كأس العالم 2022 في ديسمبر المقبل. وحضر مراسم التوقيع في مقر الاتحاد القطري منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد وإبراهيم بن سليمان القاسم أمين عام الاتحاد السعودي ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري وفيصل الغشيان أمين مجلس إدارة الهلال وأمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم في الزمالك.

